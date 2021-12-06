身分證對中2、0　飯店「Buffet吃到飽」最高全桌75折！現切爐烤牛排＋螃蟹無限爽嗑

身分證對對碰跨年、迎新年也能用！石門水庫福華渡假飯店館內二樓自助餐「HOVII KITCHEN」再推專屬優惠，12/31及2022/1/1當天凡到店用餐，同行一人身分證字號有「2、0」，同桌所有人即享優惠，對中1個2及1個0即有85折，若符合年份「2022」更享75折，每人現省128元大啖Buffet美食。

圖／石門水庫福華渡假飯店提供

石門福華「HOVII KITCHEN」今年改裝升級，除了環境舒適度提升，料理區的選項也同步進階，新增爐烤現切肋眼牛排、炙烤蜜汁火腿、現流螃蟹、甜白蝦、炸蝦天婦羅等必吃美饌，「開胃菜與沙拉冷檯區」、「現做熱食/湯品」、「時令海鮮區」、「特製現煎檯」、「精選熱享美饌」、「港點蒸籠區」上的豐富菜色統統都能吃到飽，「甜品飲料區」亦有苦甜布朗尼、手工泡芙、北海道蛋糕、香草波斯頓、巧克力蛋糕等隨機上菜，味蕾全面滿足。

為迎接新的一年，「HOVII KITCHEN」推出超殺優惠，12/31及隔年1/1只要身分證對中「2、0」，全桌用餐享85折，若有「2個2及1個0」則有8折，含「2、0、2、2」享最高折扣75折，相當於兩人同行一人半價。活動數字不必連號，但優惠價需另加原價一成服務費，目前官方最新於官網更新限量額度僅剩1/1開放預約。此外，若消費滿500元，還可加贈一張100元餐飲抵用券，下次到店即可使用折抵，兌換期間至2022/3/31。

石門福華HOVII KITCHEN餐廳活動日期： 2021/12/31、2022/1/1 晚間17:30-20:00假日價格：成人850元+10%；110-140cm兒童500元+10%；110cm以下兒童免費

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