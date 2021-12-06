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bb.q CHICKEN炸雞新口味！「楓糖奶香蒜味炸雞」限量1萬份，買耶誕餐再打折

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／bb.q CHICKEN Taiwan臉書粉專
圖／bb.q CHICKEN Taiwan臉書粉專

知名韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」睽違2年再推期間限定新口味啦！自今日起開賣限量1萬份的「楓糖奶香蒜味炸雞」，還有耶誕雞享餐優惠價搶先吃，濃郁奶油與蒜香搭配楓糖的絕妙滋味，絕對是歲末必吃炸雞料理，快揪團吃起來！

bb.q CHICKEN是韓國經典炸雞品牌，過去因韓劇形成一股韓式炸雞風潮，裹上不同沾醬與黃金酥脆的外皮，真的令人食指大動。這回「楓糖奶香蒜味炸雞」是bb.q CHICKEN睽違2年以來首次再推出的新口味，以香甜但不死甜的楓糖，配上多汁酥脆的炸雞，每口咬下都能吃到香濃奶油與生蒜香的豐富口感。

圖／bb.q CHICKEN Taiwan臉書粉專
圖／bb.q CHICKEN Taiwan臉書粉專

而「楓糖奶香蒜味炸雞」採限量1萬份，全雞、半半炸雞、雙味全雞、去骨炸雞與雞翅等都可選擇，即日起就可以購買囉，並因應年度最期待的耶誕節，再同步今日起至111年1月12日開賣「耶誕雞享餐」囉，一份套餐原價1,264元，現在只要特價1,212元，就能爽吃人氣半半炸雞一份(黃金炸雞與調味炸雞，口味5選1)、期間限定新品去骨楓糖奶香蒜味炸雞一份、莫扎瑞拉起司球一份、黃金炸物一份(4選1)與韓國進口飲料2罐(3選2)等，絕對物超所值，超適合家人朋友一起聚會享用的組合。更多好康請上臉書粉專查詢。

圖／bb.q CHICKEN Taiwan臉書粉專
圖／bb.q CHICKEN Taiwan臉書粉專

臉書粉專：https://www.facebook.com/bb.qCHICKENTaiwan

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韓式炸雞

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