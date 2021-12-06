「雙12優惠」盤點！1元麥當勞6塊雞塊、星巴克&怡客咖啡買1送1

雙十一血拼結束可少不了雙十二！今天為大家盤點雙十二系列好康，其中最低1元起即可入手人氣速食六塊雞塊、免費抽咖啡買一送一，搭配聖誕月專屬優惠，8家飲品、甜點、小吃一次收，如有最新優惠也會盡快為大家持續更新。

圖／蝦皮購物官網截圖

麥當勞除了有年度優惠券、foodpanda專屬買一送一優惠，12/12也再度攜手蝦皮購物祭出超殺銅板價。活動當天將有六塊麥克雞塊1元好康，原味麥脆雞腿、咖啡控喜愛的熱經典那堤則為12元特價，最高可省下59元。

12/12當天00:00、00:30、1:00、1:30、2:00、10:00、12:00、12:30、13:00、13:30、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00、23:00起限量開搶，憑電子票券於截止期限前可至門市兌換品項，時段筆記下來準時買一波，每個檔次限購買一次同一折價品。

怡客咖啡x蝦皮購物：滿151元現折150、全品項買一送一

圖／怡客咖啡提供

台北老字號品牌怡客咖啡繼上架LINE禮物平台後，攜手蝦皮購物推出會員優惠活動，即日起至12/31凡至怡客咖啡下載蝦皮購物APP並註冊成為新會員，輸入怡客咖啡顧客專屬折扣碼「SHOPEEIKARI150」，即可獲得蝦皮購物全站訂單金額滿151元折抵150元的折價券，1元入手心儀商品。全台限量750組，截至2022/1/31都可使用折價。此外，蝦皮購物的金蝦以及白金蝦會員也可獨享怡客咖啡「全品項飲品買一送一」，任選開喝鎮店飲品，限量30000組。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、數位體驗實際截圖

星巴克12月祭出Holiday Cheer耶誕數位體驗，活動期間進入網頁完成數位活動，即可領取專屬飲料優惠，兌換期間為獲券日+2，最晚可兌換至年底12/31。目前已知的好康包含指定品項好友分享、全品項二送一、大杯以上全品項第二杯半價、黑咖啡好友分享、商品85折優惠等，其中指定品項有「太妃核果風味那堤、太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、鹹焦糖風味那堤、蜂蜜風味那堤、福吉茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、經典紅茶那堤」，限定熱銷口味都適用，再幸運一點還有「免費中杯飲料」可以0元開喝。

奎克咖啡X瓜瓜園：聯名飲品買一送一

圖／奎克咖啡提供

奎克咖啡日前攜手瓜瓜園獨創「喝的烤番薯」，以明星商品「烏克力力」加入一整顆冰烤番薯帶皮打成泥，並融合牛奶，加入地瓜脆片及巧克力酥片，升級飲品冷熱各有魅力。配合聖誕月，截至12/31凡加入黑浮餐飲集團APP會員，領券即享「冰烤番薯烏克力力」買一送一，加上「蜂蜜甜心薯法式吐司」加購價119，特色餐點省錢也能開心打卡。

圖／春芳號提供

手搖品牌春芳號最新推出號稱「神秘國度奶茶」的「尼爾吉爾奶茶」，即日起至12/19凡到店購買任一飲品，即可用12元加購「尼爾吉爾奶茶」，超前部署雙十二。而LINE會員12月亦享「桂花奶茶、桂花烏龍奶」兩杯88折優惠，搭配聖誕限定杯更好拍。

蔦日子：加10元多一杯

圖／蔦日子提供

新興飲品蔦日子除了能在信義區開喝，也於新竹巨城四樓美食街設有聯名櫃。配合百貨週年慶，特別推出指定品項「加10元多一杯」，以二杯一組（二杯同調味，同冰量可選），每日限量30組，每人每次限購一組。12/8為西柚芝士蜜朵朵、12/9為白雲朵朵蔦綠、12/10西柚梅朋友、12/11則有由經典蔦口令1111舊愛蔦紅北島白玉壓軸。

青畑九號豆製所：買一份送一顆

圖／青畑九號豆製所提供

而爆餡車輪餅青畑九號豆製所亦在新竹巨城四樓櫃位祭出獨家好康，截至12/10購買任六顆太鼓燒，即可免費獲得一顆隱藏版口味，12/11至12/13凡一次購買太鼓燒三兄弟「北島牛奶燒、南國紅豆燒、大甲芋頭燒」，即享一組三顆特價99元，每人每次限購兩組。

靜享：買三送三

圖／靜享提供

藝人連靜雯旗下品牌「靜享」主打「一個人靜靜的享受」健康美食，配合雙十二促銷，品牌即日起至12/13推出「豪華海陸加料」，購買三盒雞湯，即送三款指定生鮮食材，買六送六、買九送九，食材包含日本生食級干貝、澳洲頂級嫩肩燒烤片、澳洲嚴選牛五花火鍋片、澳洲霜降火焰骰子牛、日本宮崎青眼魚、日本宮崎鮪魚排、馬來西亞草蝦等，若使用7-11店到店服務不限金額享免運費，讓大家年末在家也能吃大餐。

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