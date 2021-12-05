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摩斯巧克力米派回歸！超萌馬來膜周邊、肯德基x可不可蛋撻...3大速食聯名新品

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／摩斯漢堡臉書專頁、插畫家cherng臉書專頁、肯德基提供
圖／摩斯漢堡臉書專頁插畫家cherng臉書專頁、肯德基提供

人氣速食新品也能玩出新創意！摩斯漢堡日前攜手超夯插畫家Cherng推出一系列加價購周邊，讓大家到店用餐從食物包裝、周邊商品乃至小佈置都能夠被可愛馬來貘環繞，今天跟大家盤點3大速食品牌聯名新品，加碼摩斯重磅回歸的巧克力甜點，鐵粉必收。

摩斯漢堡

摩斯漢堡巧克力甜點冬季限定。圖／摩斯漢堡臉書專頁
摩斯漢堡巧克力甜點冬季限定。圖／摩斯漢堡臉書專頁

摩斯漢堡即日起帶著2款冬季限定暢銷甜點回歸，「巧克力米派」嚴選西非可可豆製成巧克力醬，並加入天然糙麥，派皮則以米穀粉特製而成，酥脆外皮尬甜蜜內餡超牽手內餡濃郁；「巧克力達克瓦茲」則撒上香醇可可粉，每口還有巧克力豆奶油內餡，豐富口感巧克力控會愛，兩款單點分別為45元及55元，套餐加購享5元折扣。

摩斯漢堡與專畫馬來貘的插畫家合作推出加價購商品及包裝。圖／摩斯漢堡臉書專頁
摩斯漢堡與專畫馬來貘的插畫家合作推出加價購商品及包裝。圖／摩斯漢堡臉書專頁

而此次品牌也與插畫家Cherng合作，馬來貘一躍跳上經典的咖啡杯套、飲料杯、點心盒，免費升級可愛版本淨化眼球。而MOS二代卡共有兩款樣式，兩個原價360元特價319元，限量開賣；MOS不鏽鋼杯、多功能收納盒亦已正式上市，即日起購買米漢堡套餐即可加購，最低199元可入手。不僅如此，12/15還有第二波周邊登場，馬來貘造型的MOS暖手抱枕毯、MOS禮品袋也是實用性高的品項，屆時加購送禮自用兩相宜。

肯德基

肯德基x可不可熟成紅茶「紅寶歐蕾蛋撻」。圖／肯德基提供
肯德基x可不可熟成紅茶「紅寶歐蕾蛋撻」。圖／肯德基提供

肯德基號稱「被蛋撻耽誤的炸雞店」，蛋撻可謂鎮店美食，官方宣佈首度聯手質感飲料品牌可不可熟成紅茶跨領域推出最新蛋撻口味，12/7正式開賣「紅寶歐蕾蛋撻」，截至隔年2/28都能品嚐。這款新品以可不可「紅寶歐蕾」為設計，獨特熟成紅茶內餡加上一球「雪白歐蕾奶凍」，最後淋上紅寶石可可淋醬，搶眼視覺聖誕節開吃也超應景。

聯名蛋撻單顆46元，6入禮盒裝為249元，禮盒若搭配套桶餐加購，則享229元優惠價。

漢堡王

漢堡王聯名TABASCO祭出新品。圖／漢堡王提供
漢堡王聯名TABASCO祭出新品。圖／漢堡王提供

除了甜點及可愛包裝，漢堡王11月起也祭出了超辣系列聯名，牽手美國著名辣醬TABASCO推出2款特色漢堡「煙燻辣椒華堡」與「煙燻辣椒去骨雞腿堡」，用TABASCO煙燻辣椒汁打造專屬美味，截至2022/1/3都吃得到。

不僅如此，薯條、雞翅也有升級版口味，「辣氣滿滿煙燻辣辣薯」與「辣氣滿滿辣味雞翅」部分門市限定登場，還有辣味冰淇淋「大人味辣巧克力聖代」獨特組合，讓大家吃出新風味。

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