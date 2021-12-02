日子難過還吃得起！全聯十大「值得吃爆泡麵」 冠軍是宵夜解餓救星

國民美食在全聯就能買得到！

「泡麵」號稱是台灣國民美食，不分晝夜、一包在手就能享用熱騰騰的麵食料理，受疫情影響，不少名店相繼推出聯名泡麵，國外品牌也看準台灣市場，讓顧客能就近取得異國泡麵美食。隨消費者喜好不同，眾品牌不斷推陳出新，從麵條粗細軟硬、湯頭清淡濃郁，到肉塊大小調整、料理方式，都能讓泡麵吃出新滋味。

今天就跟著《DailyView網路溫度計》，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，一起來看全聯販售10大泡麵品牌，其中第一名不用飛出國，僅需用銅板價格就能品嚐道地營多印尼炒麵，趕快將這些泡麵收進購物清單，趁優惠價格手刀買起來！

image source:FB／Indomie Cambodia

No.10 韓國不倒翁

說到韓國泡麵就會讓許多網友想起「韓國不倒翁」，全聯目前販售起士、芝麻、泡菜、海鮮等口味，其中以起士風味最受網友歡迎，另有純麵條5入裝供消費者自行調理。

網友評價「起士拉麵、辣味起士拉麵兩種各一包煮起來辣味剛剛好，超好吃的」、「我買整箱海鮮口味囤，加海帶芽煮，最後起鍋再下泡菜」、「起士麵好吃，全家大小都愛」。



全聯線上購：韓國不倒翁起士拉麵

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No.9 味王

味王為台灣老字號品牌，旗下泡麵也是網友搶購品項之一，除熱銷的肉羹湯麵，網友也推薦「原汁牛肉湯麵」，相比其他泡麵較為爽口，也是許多人從小吃到大的好味道。

網友討論「這個牛肉麵真的第一名，只要粉包不用油包加顆蛋超完美」、「我小時候的最愛」、「這款牛肉麵真的超好吃耶，那個牛油整個完勝」、「小時候都吃這個牌子」。

全聯線上購：味王原汁牛肉湯麵

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No.8 來一客

提到杯裝泡麵絕對少不了統一旗下品牌「來一客」，包含鮮蝦魚板、京燉肉骨、韓式泡菜、牛肉蔬菜、川辣牛肉、肉燥菠菜等口味，雖然杯身較小，卻仍能吃到口感豐富的蔬菜配料，宵夜吃有飽足感又無負擔！

網友認為「來一客就是特別好吃」、「每次站在泡麵區，都看到來一客在召喚我」、「來一客鮮蝦好吃，我在全聯很難買到，每次都被清空」。

全聯線上購：來一客杯麵-鮮蝦魚板風味



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image source: 統一企業集團PECOS

No.7 素飄香

素飄香是維力品牌知名素泡麵，就連葷食者也都會深陷素飄香的魅力之中！它也曾是PTT網友力推的泡麵之一，其中麻辣燙口味香味足、辣度夠，還有撲鼻而來的花椒味，也深受網友一致好評，「素飄香麻辣燙和拌麵真的是不會讓人失望的好味道」、「它跟麻辣鴨血一起煮來吃，真的很對味」、「吃素的公公也直說好吃，他一吃就愛上了」。

全聯線上購：維力素飄香-麻辣燙風味麵

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No.6 雙響泡

味丹「雙響泡」也是許多老饕心目中吃泡麵的首選！每碗雙響泡內含2塊泡麵，讓你吃完就能獲得雙重飽足感，近期推出的「泰蝦酸辣湯麵」，網友點評「蝦醬、香茅、椰奶混合的味道很濃郁，讓人馬上懷念起泰國百貨公司的船麵，強烈建議要打蛋進去，邊追劇邊吃，吃飽超好入睡」、「這個口味真的好吃」、「前陣子全聯特價狂囤貨」。

全聯線上購：味丹雙響泡泰蝦酸辣湯麵

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image source: 味丹企業

No.5 隨緣

「隨緣」是味丹素泡麵品牌，茹素者也可以放心享用，近期與熱浪島餐廳聯名合作，推出「泰式酸辣湯麵」、「南洋叻沙拌麵」兩種口味，異國風味也讓不少網友品嚐後驚呼「不覺得是在吃素食泡麵」！

網友分享「隨緣雖是素食泡麵，它出很多口味我都吃過，也都覺得不輸葷的耶」、「這個湯頭煮番茄加豆腐也很讚」。

全聯線上購：味丹隨緣泰式酸辣湯麵

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No.4 味味A

味丹「味味A」不僅是30年長青泡麵品牌，撲鼻而來的肉燥香氣，也是網友點名疫情必囤的泡麵之一，除了排骨雞湯麵、乾麵外，冬菜鴨肉冬粉、肉骨茶等口味也備受網友推薦。

網友分享「冬菜鴨肉冬粉我的最愛」、「排骨雞麵加一，學生時期最愛的泡麵，吃完精神都來了」、「肉骨茶也很好吃，可以加高麗菜再加蛋」、「味味A排骨雞麵湯夠味而且麵也很Q」。

全聯線上購：味味A排骨雞湯麵

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No.3 農心

「農心」是許多愛好韓國美食的人必買跑麵，從湯麵、炸醬麵到炒碼麵都吃得到！湯麵Q彈厚實的麵條加上爽口濃郁湯頭，以及炸醬麵濃厚香氣，也讓網友頻頻回購。

有網友表示「農心馬鈴薯麵有很神奇的口感」、「農心海鮮烏龍麵，辣的不辣的都好吃」、「我最愛的還是辛拉麵」、「推農心烏龍麵，麵條很Q很好吃」、「農心安城湯麵現在是算國民拉麵了吧」。

全聯線上購：農心辛拉麵

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No.2 維力炸醬麵

維力炸醬麵已是台灣家喻戶曉的泡麵，該泡麵以熟成豆瓣製成豆瓣醬，除一包兩吃外，另配合消費者口味推廣素食、麻醬麵及重量版包裝，滿足消費者的口腹之慾，不僅飄香40年，也是大眾公認台灣特色泡麵、外國人必帶伴手禮之一。

網友評論「維力煮成湯麵也很好吃」、「維力炸醬麵配半熟蛋真的絕配」、「前陣子買到維力麻醬麵，意外好吃耶」、「維力精華在泡完泡麵的水加湯包」。

全聯線上購：維力炸醬麵重量包



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No.1 營多

曾經被評為比買可樂還兇！全球最暢銷泡麵「營多麵」在網路聲量一直很高，深受廣大年輕學生族群喜愛的營多麵果然不負眾望！營多麵除了暢銷「國民款系列」單包裝，用銅板價格就能品嚐超高CP值道地南洋風味泡麵，不論是乾麵、湯麵、杯麵都能吃到多層次美味。

近年針對台灣市場客製化推出「珍饌系列」，也是在網路聲量居高不下，近期上市「珍饌醬香極品炒麵」以天然紅蔥、辛香甜醬油與雞肉風味調料，濃郁香氣也讓網友無法抗拒、強力推薦。



網友分享「原來袋裝只有台灣才有，營多麵跟什麼食材都超搭的」、「月底沒錢的好夥伴，CP值很高又好好吃」、「我偏愛蒜香的，加肉片、蔬菜，不需調味就很好吃」、「最近的宵夜首選，每天都想吃一包」、「CP值超高當宵夜吃也覺得很讚」。

全聯線上購：營多珍饌系列-醬香雞肉風味印尼極品炒麵

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image source:FB／Indomie營多麵-台灣

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年11月17日至2021年11月16日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全聯泡麵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」