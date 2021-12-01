Buffet吃到飽「千葉火鍋」壽星5折起！免費升級肥美雞佛料理、爽喝海尼根啤酒

高CP值吃到飽品牌「千葉火鍋」12月祭出一連串活動，除了原有超過200款美食可無限爽嗑，冬季補身的火雞大雞佛亦從即日起每逢週末正式回歸，並於全台限量推出海尼根啤酒免費喝，當月壽星最低還能5折吃，揪團吃一波超滿足。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／千葉火鍋提供

千葉火鍋生日優惠持續開跑，當月壽星凡持VIP卡可5折大快朵頤，同行一桌享9折優惠，全台門市一般壽星亦可打75折，惟新千葉火鍋-西門町店不適用。值得一提的是，備受喜愛的火雞雞佛料理也將於六、日限定登場，截至12/31的活動期間凡到店用餐，即可不加價開吃飽滿補身的雞佛美食。

圖／千葉火鍋提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

此外，品牌最新祭出「暢飲星銀海尼根」活動，即日起至年底不分平假日可免費喝「海尼根Silver星銀啤酒」，吃鍋配啤酒時尚又解膩，每日每店數量有限，喝完為止。提醒大家下午茶時優惠段不適用，而基隆、桃園、中華店不參與活動。不想喝酒也有新的飯後冰品「楊枝甘露雪糕」可以選擇，外層吃得到枋山愛文芒果，內餡則由椰奶搭紅葡萄柚製成，每口咬得到西米露果凍與cheese冰淇淋，冬天吃冰更過癮。

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