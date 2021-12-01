限量名額！ 「餐桌上的部落旅行」 相約月光下的小米鞦韆餐桌

【旅奇傳媒/編輯部報導】念念不忘，必有廻響。已經在部落文化與部落深度旅行紮實耕耘三年有餘的「縱谷原遊會—餐桌上的部落旅行」，在疫情和緩下，花東縱谷國家風景區管理處（以下稱縱管處）以年度主題的方式，即將於12月9日在臺東崁頂部落推出夢幻級的月光下餐桌。

▲餐桌上的部落旅行，享用原始的自然山地食材。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

「縱谷原遊會—餐桌上的部落旅行」於2018年開始，由縱管處長期推展的原住民生活風格品牌，今年將邁入第四年，再度與雅比斯團隊合作，於崁頂部落蓋亞那工坊推出「餐桌上的部落旅行」之限定版。

有別以往，今年以夜間氛圍為賣點，在月色與火把的溫暖與山林的清冷中，帶出部落飲食文化的另一面貌，也截取了婦女勞作與部落狩獵的片刻，讓大家得以體驗部落的生活日常。

餐食現場打造了打鹿岸，也就是部落山上的簡易獵寮，以山棕葉鋪成席子，搭上石砌桌子，讓大家可以席地而坐，食器裝飾皆從山上向自然取材，包括用石板、原木盤及葉盤等，部落傳承的祖先智慧與對友善環境的意識，隨處可見。

▲餐桌上的部落旅行，品味月色與火把的溫暖。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

活動下午開始，先是進行食材採集，一起協助預備讓獵人帶上山的食材及物料，認識婦女日常的勞動。接著來到打鹿岸，跟著崁頂部落的畫曆上菜，享用部落精心準備的餐食。這階段的重頭戲是上演「微劇場」，獵人會象徵式地帶著獵物凱旋歸來，耳邊響起報信歌，婦女上前迎接獵物，接著一起享用豐盛餐食。每個人不僅僅是觀看者，也是參與者，參與在部落微劇場的情境裡。

接著依序上桌的，是從包括釀酒祭、疏伐祭、狩獵祭、收穫季及進倉季等畫曆故事延伸而來的料理，民眾不僅可認識崁頂部落的飲食文化脈絡，還有跟著工坊的ibu一起回憶隨著母親到山林裡採集的經驗，重新找回關於布農族食用樹木的芯的傳統飲食習慣。過往林班時期的cinpula，加入布農旱稻、關山在地紅糯米、米穀粉等食材所創造出的新口感，也可以在餐食最後品嚐到。

郭振陵處長表示，2018年開始，「餐桌上的部落旅行」從「用一桌餐食，說一個故事」，一直到2020年「一個老味道，在餐桌上，伴隨著一段歲月的珍藏」，每一年的主題活動，都獲得廣大迴響。希望今年也能同樣帶領民眾深度領略部落飲食文化，並帶來更多文化體驗的感動。

今年崁頂部落圍繞著「現場採集＋微劇場演繹＋野地餐食＋部落日常」的「月光下的小米鞦韆餐桌」，僅3梯次的限量名額，時間分別於12/9、12/16，12/23，建議想參加的朋友馬上報名，讓2021年的年尾，有機會體驗一場不同以往—「回歸山林，火光月色」的餐食旅行！

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