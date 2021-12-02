福虎生豐！ 2022新春圍爐3家飯店美饌澎派上桌

【旅奇傳媒/編輯部報導】辛丑辭舊歲，祥雲「寅」豐年，2021年即將進入歲末，緊接著就是2022新春，在這個華人最重視的日子裡，年菜更是團圓必備佳餚之一！快來看看虎年春節，各家飯店大廚獻上什麼好菜！

▲6人份鮮凍年菜組3,888元。 圖：台北凱達大飯店／提供

常溫年菜熱銷 台北凱達推鮮凍系列拓商機

每一年的年夜飯都是讓人最期待的時刻，提早預訂讓您省荷包！台北凱達大飯店冠軍主廚團隊隆重呈獻「福虎送吉祥」系列外帶年菜與年節禮盒，除了有豐盛中西美饌的常溫年菜，更首度推出御膳鮮凍年菜組，網購後宅配到家，簡單覆熱即食猶如現煮。

台北凱達大飯店家宴中餐廳今年推出的常溫「乾坤年菜套組」，除了有多道評比奪冠的經典代表作「奶油麥片蝦」、「凱達冠軍烤豬腳」、「藜麥南瓜雙臘紅麴米糕」，還有讓餐桌豪華感大升級的「鮑粒花膠佛跳牆」，以及全新推出的創意料理「青花椒沙薑土雞」…等七大道10人份的熱銷常溫年菜套組售價8,560元，於2022/1/15前早鳥優惠只要6,848元。

另外還有多道可單點的中西極致美饌：「醬爆龍蝦伊麵」、「砂鍋花膠一品雞」、「低溫炙烤戰斧牛」、「義式烤羊腿」…等，以及今年首次登場的「剁椒山泉鱸魚」，多元的豐富料理，讓您與家人們的團聚時刻，能輕鬆品嚐到精銳廚藝團隊的美味功夫菜。

▲寒舍食譜「寅豐年」年菜「八珍海皇盆菜」。 圖：台北寒舍艾美酒店／提供

台北寒舍艾美酒店 「寅豐年」寒舍食譜年菜外賣

寒舍食譜五星團隊大展精湛廚藝，應景呈獻冷凍、常溫外帶年菜、經典年節禮盒及人氣熱賣伴手禮，豐盛迎新春！今年春節主打象徵金銀滿屋、富貴吉祥的「粵式盆菜」，推出「八珍海皇盆菜」六人份，冷凍真空包裝，每組9,999元，嚴選鮑魚、花膠、明蝦、婆參及豬腳等海陸食材個別烹煮後，再以上湯、南乳及柱侯醬精心熬煮而成湯底將食材燜煮入味，匯煉於一鍋之中，華麗呈獻湯鮮、料豐的團圓經典，賓客僅需復熱即可品嚐鍋滿盆滿的奢華珍饌。

▲寒舍食譜「寅豐年」年菜「蠔汁糯米炒膏蟹」。 圖：台北寒舍艾美酒店／提供

外帶年菜美饌，包含軟嫩多汁的帶骨牛小排，以台東稻草綑綁入醬燜煮的「翡翠稻草西施牛」；散發亮麗紅色光澤的「蠔汁糯米炒膏蟹」及融匯鮑魚、婆參、花膠、干貝、豬腳等山珍海味燉煮的「鮑參肚雲吞佛跳牆」當日現做、便利即食2,500元起；寒舍經典年節雙糕禮盒1,600元、XO醬禮盒599元以及五款冷凍伴手禮盒自180元起。

▲上海醉月樓推出風味佳餚，包含紅棗黃金蟲草山藥燉雞湯、辣味蒜香國王大蝦等。 圖：台北遠東香格里拉飯店／提供

闔府慶團圓 台北遠東香格里拉年菜熱賣中

搶攻農曆年節商機，台北遠東香格里拉推出各式餐飲選擇和多樣外帶年菜與節慶禮品，為虎年增福添運！除夕圍爐宴可於宴會廳一邊欣賞現場表演一邊品嚐豐盛年菜，各餐廳也準備充滿年味的美饌迎春，包含榮獲米其林餐盤推薦的香宮粵菜餐廳、上海醉月樓、ibuki日本料理、馬可波羅義大利餐廳與遠東Café自助餐廳，香宮和上海醉月樓另有私人包廂以及外帶佳餚，如廣東盆菜、鮑參極品佛跳牆、醉月紅燒獅子頭，還有曾獲蘋果日報評比季軍「鮑片海鮮西滷肉」與點心類冠軍「蘿蔔絲酥餅」等，2022年1月7日前預購並付清款項，可享85折早鳥優惠。

▲連續四年榮華米其林台北指南推薦的香宮，推出多道粵菜精華年菜。 圖：台北遠東香格里拉飯店／提供

闔府體驗新春熱鬧氛圍可選擇「福虎生豐團圓晚宴」，於二樓香格里拉宴會廳及三樓遠東宴會廳提供精緻中式圍爐宴，現場還有一連串年味十足的樂團表演、奇幻魔術、氣球雜耍、LED炫光舞獅秀以及全家福拍攝等精采活動，每桌五位18,000元起，十位34,500元起，闔家幸福聚首慶虎年。

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