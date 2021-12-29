千葉火鍋Buffet半價起！連33天「哈根達斯吃到飽」免費升級，壽星另有陽光皇后雞翅山

Buffet品牌「千葉火鍋」最新推出2022年新活動，除了海鮮、肉品、甜點等豐富品項自由任拿，特別快閃33天免費加碼升級「哈根達斯」冰淇淋吃到飽，還有買鰻魚禮盒送哈根達斯、只送不賣的紅包，一月壽星最低更能5折開吃；另一人氣餐廳陽光皇后也超前部署生日優惠，凡加入官方社群即可領取雞翅券，享幾歲送幾隻雞翅，炸雞控、火鍋迷要跟上！

千葉火鍋：1/5至2/6；紅包及壽星活動1/1至1/31

圖／千葉餐飲提供

為配合將至的農曆新年，1/1至1/31期間凡到千葉火鍋消費滿999元，即贈一組KUSO招財撞色紅包，贈品可累送，送完為止。而一月壽星若本人持享味卡會員壽星可下殺5折開吃，一般壽星本人免會員也有75折，惟新千葉火鍋-西門町店不適用、除夕至初五也不參與此活動。

圖／千葉餐飲提供

此外，千葉將於2022/1/5起新推「哈根達斯吃到飽」活動，截至2/6為止凡到店用餐，百匯餐點無限供應之餘，免費新增帶有椰香的哈根達斯「鳳梨可樂達口味冰淇淋」，各店數量有限贈完為止。千葉也打造專屬春節伴手禮，以日本登記蒲燒鰻魚禮盒為主打，凡購買3片鰻魚禮盒，可額外獲得4杯100毫升的哈根達斯迷你杯，原價1360元特價999元，送禮自用都大方。

圖／千葉餐飲提供

陽光皇后：1/1至1/31

圖／千葉餐飲提供

陽光皇后壽星雞翅山為著名的餐廳好康，近期改制推出線上領券享優惠，凡加入官方LINE賬號領取壽星雞翅券，「當日壽星」、「當月壽星」皆享幾歲送幾隻雞翅，但當月壽星最高至能兌換40隻炸雞翅，當日則無上限，100歲就能全家爽嗑100隻。提醒大家，此活動限最晚用餐前3天致電訂位，限4人（含）以上人數預約且每人符合300元低消，每桌限兌換一份生日禮，每日壽星組數限量，優惠無法併用。

值得一提的是，本為中南部限定的品牌今年持續展店，讓北部人到新店碧潭也能吃得到。而品牌亦預告全新草衙道店明年1月開幕，趁著入冬嘉義店更特別攜手大坑店獨家打造現熬湯頭的義式鍋物，松露牛奶鍋、南洋咖哩鍋等口味應有盡有，還會搭配頂級肉品與漁港直送海鮮，粉絲準備大快朵頤。

延伸閱讀：

．買一送一喝到2022！超過10家「跨年元旦優惠」 11元全家美式&拿鐵

．好市多1.1公斤「王品三大名店火鍋料」新開賣！在家爽嗑石二鍋、青花驕＆聚

．25元草莓三明治！新北隱藏版早餐超平價 台中建國市場還吃得到芋泥布丁水果