懷念的家常菜！ 台中南屯複合式茶飲「樹下No.712」，媽媽味三杯雞有夠下飯

「樹下No.712茶·複合式餐飲」 原以泡沫紅茶店起家，後來才在常客的敲碗下自創品牌，在地經營近十個年頭，以家常的美好滋味深受附近居民的喜愛，樹下的餐點種類十分多元，從能讓你飽飯一頓的米食套餐到滿足嘴饞慾望的小茶點通通都有，雖然價格親民實在，但在食材用料上卻絲毫不馬虎，肉品皆是使用台灣溫體肉品下去製作，就連飲品部分的鮮奶也是採用乳源單純的小農牧場「橋頭漫步鮮乳」，用心程度讓人食得安心。

來到樹下記得別錯過常客必點的 「三杯雞飯」 ，那一鍋香噴噴的三杯雞可是由老闆的媽媽親自下去滷製而成，肉質軟嫩、色澤油亮、香味醇厚，色香味兼具實屬配飯絕選！就連一旁的配菜也不簡單，以少油、減鹽的方式下去製作，符合現代人養生的飲食習慣。

▲三杯雞飯

▲一端上桌三杯雞的香氣就撲鼻而來

另外一道 「蜂蜜法式豬排」 則使用台灣溫體豬製成，肉品經過按摩後裹上薄薄的一層粉再下去油炸，豬排厚實度顯而易見且兼具扎實口感，上頭再淋上滑順香甜的蜂蜜芥末醬，入口肉汁滿嘴有夠過癮！

▲蜂蜜法式豬排

▲配菜部分也是家常型，簡單的美味更深植人心

想來點下午茶時樹下提供多種類的飲品供選擇，同時也別忘了來點招牌茶點，像是人氣茶點「招牌米血」便是店家的得意之作，加入當歸與特製秘方下去滷，帶點淡淡的中藥味吃起來更溫潤，而「鹽酥甜不辣」Q軟又帶點咬勁的口感，更是大小朋友都喜歡的品項。

▲招牌米血

▲鹽酥甜不辣

假日的午後時光總是特別美好，而在「樹下No.712茶·複合式餐飲」一邊與家人朋友閒聊，一邊品嘗有溫度的家常菜的日常，雖顯平凡卻更深植人心。

樹下No.712茶·複合式餐飲-豐樂店

店家地點：台中市南屯區向心南路712號

連絡電話：04 24721589

防疫期間營業時間：10:00-20:00

粉絲專頁： https://bit.ly/3rFr7mp





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