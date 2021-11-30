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12／1搶先試營運！ 勤美「PARK2草悟廣場」占地2千坪　台中文創、美食打卡新景點

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

圖片來源：PARK2 草悟廣場
圖片來源：PARK2 草悟廣場

深耕台中，以質感生活風格貼近一般大眾的勤美集團，力邀曾榮獲各大設計獎項的POM設計團隊操刀，在今年年底推出大人系非典型公園「PARK2草悟廣場」作品，草悟廣場「PARK2」與Part two同音，這座廣場分為1F、B1共兩層樓，占地總共2,000坪，灰色質感系的不規則圓弧形外觀，搭上綠色植栽，跳脫以往公園概念，更要以商業以及公共空間的複合式型態，探索更多跨界合作新可能。

圖片來源：PARK2 草悟廣場
圖片來源：PARK2 草悟廣場

圖片來源：PARK2 草悟廣場
圖片來源：PARK2 草悟廣場

PARK2草悟廣場將分為兩階段營運，第一階段預計於12/1開放B1空間，率先帶帶領7大美食及選物品牌，包含韓國人氣美食「新村站著吃烤肉」、戶外風格選品店「ROCKLAND P.L.U.S」、手工義大利麵專門店「MOLINO」、「TOASTERiA CAFE」、臺中早午餐及餐酒館品牌「Sunday in the Park」、「Draft Land」等品牌搶先試營運，第二階段將在明年1月中正式營運！預計將會有台灣塊根植物專賣店：酉5PM TWCAUDEX以及其他7家甜品專賣店進駐，未來也將串聯草悟道周邊店家以及手作文創市集品牌，營造台中新生活文化聚落。

圖片來源：PARK2 草悟廣場
圖片來源：PARK2 草悟廣場

圖片來源：PARK2 草悟廣場
圖片來源：PARK2 草悟廣場

圖片來源：PARK2 草悟廣場
圖片來源：PARK2 草悟廣場

圖片來源：PARK2 草悟廣場
圖片來源：PARK2 草悟廣場

PARK2草悟廣場

試營運：2021/12/1 B1七大品牌搶先登場

正式開幕：2022/1 中全面開幕

地址：臺中市西區英才路534號


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公園 義大利麵 市集

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