12／1搶先試營運！ 勤美「PARK2草悟廣場」占地2千坪　台中文創、美食打卡新景點

壽司控要把握！日式居酒屋「狗一下」祭出年終大回饋，只要是台灣大學、國立臺灣師範大學、世新大學或國立臺灣科技大學的學生或老師，截至12/31到店用餐同桌滿500元，憑證即享「握壽司買一送一」，最高買三送

2021-11-29 14:00