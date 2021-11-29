4間大學限定！師生憑證開吃「握壽司買一送一」　另有爭鮮改裝慶獨家買1送1

壽司控要把握！日式居酒屋「狗一下」祭出年終大回饋，只要是台灣大學、國立臺灣師範大學、世新大學或國立臺灣科技大學的學生或老師，截至12/31到店用餐同桌滿500元，憑證即享「握壽司買一送一」，最高買三送三；而連鎖迴轉品牌爭鮮亦有獨家優惠，共有3家門市因應改裝及新開幕祭出促銷活動，最晚可吃到12/26，30元入口兩盤干貝壽司。

握壽司優惠至多買三送三。圖／狗一下居酒食堂 粉絲俱樂部

「狗一下居酒食堂」祭出專屬優惠，即日起至12/31凡同桌消費滿500元，持台大、師大、世新、台科大本人教職證或學生證，即享「握壽司買一送一」買A區送B區。A區有鮭魚握、炙燒明太子鮭魚握、炙燒鮭魚肚握、旗魚握、炙燒星鰻握(1貫)、花枝握、鮪魚握、炙燒比、目魚鰭邊握、天使紅蝦握、鮭魚卵軍艦、炙燒北海道干貝握及海膽軍艦，B區則為蟹肉握、玉子握、蝦卵軍艦、龍蝦沙拉軍艦與鮮蝦握每人憑證有買三送三。現場另有酒水飲品、熱炒優惠，不是學校聚餐也能省一波。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

左圖為台東家樂福店改裝慶活動，右上為基隆安樂家樂福店優惠，右下蝦味魚卵及鮭魚子優惠為鳳山店優惠。圖／爭鮮官網

此外，爭鮮的指定門市優惠持續進行中，最新登場的「台東家樂福店」改裝慶，改裝慶活動截至12/26，活動期間到店內用接力獨享鮭魚買二送一、味增湯免費升級、鮮蝦買二送一，而12/20至12/26還有「干貝買一送一」。至於基隆安樂家樂福店與高雄鳳山店即日起至12/12每隔一周也有指定壽司買二送一，品項分別為小龍蝦沙拉、鮮蝦以及蝦味魚卵與鮭魚子，當地小資族請收。

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