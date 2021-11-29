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「銅盤嚴選烤肉」留言用餐折1000元！8人同行1人免費，6款韓式炸雞無限吃到飽

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／銅盤嚴選韓式烤肉臉書粉專
圖／銅盤嚴選韓式烤肉臉書粉專

知名韓式料理品牌「銅盤」為了感謝廣大消費者多年來的支持與回憶，特地推出「在銅盤用餐回憶」活動，只要於臉書貼文留言並分享，將於活動結束後抽出豆府餐飲集團1,000元兌換券，另外門市活動自12月起還有用餐抽現金13,000元活動，快把握機會！

圖／銅盤嚴選韓式烤肉臉書粉專
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韓式料理品牌「銅盤」主打正宗銅盤高CP值的烤肉，重點還有6款韓式炸雞無限量吃到飽，常常吸引韓國美食饕客前往用餐。這回為了感謝消費者多年對銅盤的支持，特地推出「在銅盤用餐回憶或有趣小故事」臉書留言活動，只要標記一位好友，並留言分享就有機會抽到贈送豆府餐飲集團1千元兌換券(500元兌換券2張)​，不僅如此，歲末感謝的12月，將推出門市優惠活動，自12月1日正式開跑，期間至銅盤用餐最高還有機會直接抽現金1萬3千元喔！ ​

圖／銅盤嚴選韓式烤肉臉書粉專
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另外即日起至2022年1月21日推出「揪團尾牙享好康」活動，8人同行直接1人免費，若是16人同行享有2人免費，以此類推，直接爽吃銅盤烤肉、韓式炸雞無限吃到飽、韓式炸醬麵、辣湯年糕與人蔘雞粥，絕對是尾牙聚餐的好去處，同事朋友揪團吃起來吧！

圖／銅盤嚴選韓式烤肉臉書粉專
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銅盤

臉書粉專：https://www.facebook.com/bbqbronze/?ref=page_internal

圖／銅盤嚴選韓式烤肉臉書粉專
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