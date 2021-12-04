史上最高CP值！269元起開吃桃園萌熊火鍋＋自助吧吃到飽　近30種蔬食、副餐無限供應

超狂平價火鍋大胃王都會愛！位於桃園中壢的「麻六味鍋物」主打多款明星湯頭，除了有五款口味的吸睛大熊冰磚可以加購選擇，269元起就能享近30種蔬食、20款飲料、副餐自助吧無限供應，極高CP值作為想要大吃一頓的月底救星都超合適。

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

「麻六味鍋物」座落中美路上，如店名共推6款招牌湯頭，分別有獨家麻奶鍋、香醇牛奶鍋、手工酸白菜湯、招牌麻辣湯、元氣養身湯、清香蔬食湯，其中部落客謝蘿莉最推濃醇系獨家麻奶鍋，喝起來就像麻辣牛奶，搭配海鮮、肉品都合適，而手工酸白菜湯也十分開胃下飯，喜愛清爽路線的則可考慮元氣養生鍋。若59元加購對應口味的巨型熊熊，還能讓火鍋饗宴更顯豐盛，泡在湯頭的白熊簡直萌翻大小朋友。

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

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此外，現場也供應大盎司組合套餐，豪華級海陸、牛、豬、羊、鴨、海鮮樣樣有，最低一鍋只要269元，加上作為用餐亮點的自助吧，等於免三百元就可開吃療癒火鍋，再附近30種蔬食、火鍋料等可以無限任取，加碼副食冬粉、麵食、魯肉飯以及超過20種飲料，佛心組合絕對吃到飽到天靈蓋。

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

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不僅如此，喜愛吃肉的饕客也可單點肉盤，份量、質感都備受好評，而飯後還會再送東興冰棒，從主餐、副食再到飲料及甜點都能一次滿足，作為小資族聚餐吃得最過癮，未來造訪桃園又能多一家必吃清單參考。

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麻六味鍋物（中壢店）

地點：桃園市中壢區中美路二段89號營業時間：11：30-22：30

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