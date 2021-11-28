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王品火鍋免費吃一年！西門台式復古「尬鍋」巨型扭蛋機推7優惠，吃鍋另有買一送一

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／尬鍋提供
圖／尬鍋提供

逛西門別錯過好康！王品集團旗下主打台式火鍋的新品牌「尬鍋」最新推出「求愛扭蛋機」，截至12/26只要完成指定任務，即有機會獲得買一送一券、兩人同行85折、海鮮拼盤免費送等多重好康，最高更能獲得「火鍋一年份免費吃」，讓小資族午餐晚餐不用愁！

圖／尬鍋提供
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「尬鍋」強調復刻台菜鍋物、一鍋雙主餐的特色，提供多款台式濃郁級湯頭，像是「金熬剝皮辣椒雞鍋」、「金銀蒜頭蛤蜊雞鍋」及冬季療癒系「辣子爆雞乾濕雙饗鍋」與「酒香薑煸麻油雞鍋」都是必點選項，還加碼炸雞配「拉吧起司」、雞肉飯配「半熟炸蛋」的升級版吃法，讓大家吃鍋體驗更加豐富。

圖／尬鍋提供
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品牌也附半自助式吃到飽，可以自由爽吃3款霜淇淋，亦有多款飲料、醬料區可領取，讓大家吃鍋還有精緻飯後甜點。值得一提的是，全店走復古風店裝，從墻壁、用餐座位到自助吧區都讓人彷彿穿越年代，加入霓虹元素及命名的巧思設計都致力打造復刻新潮流，每個場景都能成為打卡熱點。

圖／尬鍋提供
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而此次品牌首度祭出人人有獎的「求愛扭蛋機」，扭蛋位置座落武昌誠品前，而即日起至12/26，凡按讚追蹤尬鍋官方粉絲團，即可獲得扭蛋機會乙次，扭蛋機品項有金熬剝皮辣椒雞鍋買一送一券、免費海鮮拼盤、肉片免費增量50%、兩人同行85折、雙重大補貼、烏骨雞免費升級，而最大獎則是「一年份」招牌雪花牛肉剝皮辣椒雞鍋，抽中未來整整一年都可免錢開吃超過癮。

圖／尬鍋提供
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另外，12/1至12/31週一至週四晚上21:00後只要消費兩份套餐，並打卡上傳照片完成指定步驟，即可享買一送一優惠，等於每人下殺5折開吃，活動詳情請至尬鍋官方粉絲團查詢。

圖／尬鍋提供
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尬鍋 台式潮鍋 台北西門店

地址：台北市萬華區中華路一段78號
營業時間：11：30-00：00
求愛扭蛋機開放時間：平日17:00至21:00、假日13:00至21:00

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