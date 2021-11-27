美味台派風！ 剝皮辣椒入湯底涮牛肉超搭　還可玩刮刮樂老闆請吃飯

【圖／文：行遍天下】

以007皇家夜總會發想的籌碼店名片、紅骰子立體招牌、四處可見的趣味標語，還有長官的囉嗦防疫提醒，走進「LA-KI-KUO好運郭」，幽默的氣氛忍不住讓人「會心」一笑！由本事空間製作所操刀的空間設計，以創辦人姓氏為名的好運郭主打多種選擇、自由搭配的個人鍋概念，從湯底、菜盤到肉盤搭配，客人都可以組合選搭。

▲以007皇家夜總會發想的籌碼造型的名片。

▲逗趣的防疫標語以跑馬燈形式掛於牆上，讓人想不看到都難。

▲空間設計以個人鍋為概念。

鍋物都是一人一鍋的小火鍋，提供蔬果高湯、石頭火鍋湯、特調蛤蜊湯與剝皮辣椒雞湯4種選擇，尤其推薦平常火鍋店少見，算是只能在傳統台式餐廳吃到的剝皮辣椒雞湯底，輕涮一下牛肉、海鮮或是蔬菜，直接吃就很美，可說是百搭食材的湯底，且微辣溫潤的口味很適合涼涼的吃鍋天氣。

來到這裡最好玩的就是點餐完會附上好運刮刮卡，刮開後有機會加菜、加肉，或得到限量神祕特獎；結帳時櫃檯每天還會隨機抽出兩組客人可得到郭老闆請客整桌帳單免費的幸運兒，得獎時店內廣播還會替你宣傳歡呼的浮誇中獎儀式，老闆的梗還真多！

▲點餐時，每位客人都會提供一張好運刮刮卡。

雖然疫情目前趨緩，吃個人鍋已令人放心不少，但老闆還是堅持遵循防疫規定，酒精、隔板不可少外，餐廳每天打烊後會用高規格的清潔機器–臭氧除菌機殺菌消毒，確保店內環境安全衛生。

▲高規格防疫設備–臭氧除菌機。





吃鍋重點

．先刮開好運刮刮卡，看今天老闆請吃什麼？

．醬料區超過10種佐料，可輕鬆隨意搭配。

．用剝皮辣椒雞湯底涮牛肉，兩者搭配的味道超合拍。





景點資訊

LA-KI-KUO 好運郭

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷32弄12號1樓

電話：02-2772-5777

FB：LA-KI-KUO 好運郭

時間：週一至週五11:30-15:00、17:00-00:30；週六至週日11:30-00:30

消費：主餐分為398元、498元、698元3種價位，肉品或海鮮可任選兩種自由搭配，菜盤有3種選擇。以上價格均另加收10％服務





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