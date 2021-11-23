錢都「吉哆火鍋」泰國美食吃到飽延長！這味泰泰「泰式紅咖哩、泰式奶茶」新登場

錢都餐飲旗下吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」日前推出泰國美食節，升級供應超過20款泰式風味美食及甜點，原訂截至12/31好評加碼延長一個月，並最新攜手主打泰式拉麵與定食料理的「這味泰泰」，引進品牌特色「泰式紅咖哩」與必喝的「泰式奶茶」，泰式料理愛好者請收。

圖／吉哆火鍋百匯提供

位於板橋的「吉哆火鍋百匯」以429起高CP值吃到飽吸引饕客，火鍋、熱炒、熟食統統吃得到。而品牌即日起以泰式料理刷新餐點刷新菜單選項，除了基本的肉品及蔬食，活動期間可無限開吃香茅廚-泰式綠咖哩、檸檬豬肉片、酸辣魚片、蝦醬高麗菜、泰式檸檬魚片、蝦醬蔬菜、泰式炸雞翅、沙嗲豬肉串、沙嗲牛肉串、涼拌雞絲沙拉等，泰式精髓月亮蝦餅、炸蝦片亦是必拿選項。

圖／吉哆火鍋百匯提供

隨著季節限定泰國美食節延長至隔年1/31，吉哆亦最新邀請新創泰式餐廳「這味泰泰」推出鎮店料理之一「泰式紅咖哩」，選用獨家配方、紅辣椒與濃醇椰奶烹煮，濃郁滋味超下飯，「泰式奶茶」則以泰式紅茶加入煉乳調製成橘紅色的甜蜜泰奶，一口美食一口飲品最療癒。現場還有炸榴槤、椰子奶酪、草莓椰子凍、百香椰子凍、榴槤冰棒、泰式香草霜淇淋、泰式巧克力霜淇淋、芋香甜紫米、芋頭椰香糕等泰式甜點，讓甜點胃蓄勢待發。

圖／吉哆火鍋百匯提供

圖／吉哆火鍋百匯提供

此外，除了原有的9款火鍋湯底，活動期間也加碼推出「檸檬香茅辣椒鍋」，酸辣開胃不膩口，涮起肉來更入味。而店家也牽手肉乾第一品牌「新東陽」共同研發獨家「香腸滷醬」，想品嚐台式滋味的粉絲也能一併嘗鮮。

圖／吉哆火鍋百匯提供

吉哆火鍋百匯2021泰饗吉哆-泰國美食節展期：截至2022/01/31地址：新北市板橋區文化路二段181號(近捷運江子翠2號出口)

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