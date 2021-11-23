麥當勞「+1元多1件」歡樂送也適用！4大亮點統整：42款振興優惠＋炸蝦天婦羅極選新品

呼叫麥粉們！麥當勞日前宣佈部分品項於11/24正式調漲，引發饕客一片哀嚎，品牌如今同步祭出年終最狂振興券，由7大人氣品項「加1元多1件」領軍早餐、系列套餐及宵夜，一共42款優惠券最高現省2860元，截至12/28都能吃一波，還加碼海陸新品「炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡」，搶攻漢堡控芳心。

優惠券最夯「加1元多1件」

麥當勞11/24起祭出年終振興優惠券，經典美式咖啡、那堤加1元多1件限品項、容量、冰熱一致，且早餐10:30前限定。圖／麥當勞提供

麥當勞年終最狂振興券11/24開跑，連續35天都能獨享優惠。其中「加1元多1件」就有6塊或4塊麥克鷄塊、OREO冰炫風、McCafé蜂蜜紅茶或蜂蜜奶茶、大杯飲料，早餐時段再加碼經典美式咖啡與經典那堤，全天都能用銅板價加購必吃點心和飲品。

此次票券優惠除了麥當勞餐廳、得來速可使用，品牌也首度開放可於「數位自助點餐機」使用，讓全台麥粉都能享用優惠。

每份四塊、六塊麥克鷄塊提供一盒沾醬，不提供額外加購。圖／麥當勞提供

歡樂送也有「加1元多1件」

網路訂餐也能享+1元多1件。圖／麥當勞官網

除了優惠券，麥當勞24小時歡樂送也祭出限量5款品項「加1元多1件」，6塊及4塊麥克鷄塊、OREO冰炫風、蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶都入列，只要符合低消32元起，輸入優惠碼「1FOR1」即可使用，但11/24至11/30因點餐系統維修暫停開放下單，大家可在12月起再嘗試。

優惠券早餐75折、大餐100元起

號稱神級早餐的「現烤焙果」11/24起長期回歸，並加贈進口乳酪抹醬與草莓果醬兩款抹醬。圖／麥當勞提供

不僅如此，早餐時段也有「套餐飲料免費升級」，像是買「豬肉滿福堡加蛋」、「培根番茄嫩蛋焙果堡」超值或早安套餐，可免費升級經典美式咖啡；「有氧雙人早餐」則為包含兩份指定早餐主餐、兩份薯餅、4塊麥克鷄塊乙份、兩杯38元飲料。

「現烤焙果」11/24起長期回歸，搭配38元指定飲料，超值早餐獨享價65元。圖／麥當勞提供 小杯飲料可選擇33元冷飲，包含汽水類飲品(可口可樂、可口可樂Zero、雪碧) 、冰紅茶 及無糖冰綠茶，不含鮮乳；可補差額升級其他飲料(不含大/小玉米湯) ；並可同時享有當檔人氣加點優惠。圖／麥當勞官網

一般時段的「超爽大餐100起」有麥香魚、麥香雞、吉事漢堡、大麥克等招牌漢堡，「雙人共享$200起」人氣主餐麥脆鷄腿、極選系列漢堡如蕈菇安格斯黑牛堡都吃得到，一份包含兩款指定主餐、一份大薯、6塊麥克鷄塊、及兩杯38元飲料，最低200元就有，最高原價393元下殺至269元，一人獨享也超滿足。

「Signature 極選系列」新品開賣

「炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡」單點144元、經典配餐199元；「雙蝦天婦羅堡」：單點144元；經典配餐199元。圖／麥當勞提供

而麥當勞備受喜愛的「極選系列」此次首度選用太平洋白蝦製成的「炸蝦天婦羅」打造兩款限定新品，其中主打的「炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡」加碼頂級四盎司安格斯牛肉，搭配濃郁青檸蒔蘿醬、整片原葉生菜及切達起司，全新海陸風味值得期待。

兩款新品11/24起開賣，截至12/28或售完為止。圖／麥當勞提供

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