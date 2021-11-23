麥當勞「+1元多1件」歡樂送也適用！4大亮點統整：42款振興優惠＋炸蝦天婦羅極選新品
呼叫麥粉們！麥當勞日前宣佈部分品項於11/24正式調漲，引發饕客一片哀嚎，品牌如今同步祭出年終最狂振興券，由7大人氣品項「加1元多1件」領軍早餐、系列套餐及宵夜，一共42款優惠券最高現省2860元，截至12/28都能吃一波，還加碼海陸新品「炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡」，搶攻漢堡控芳心。
優惠券最夯「加1元多1件」
麥當勞年終最狂振興券11/24開跑，連續35天都能獨享優惠。其中「加1元多1件」就有6塊或4塊麥克鷄塊、OREO冰炫風、McCafé蜂蜜紅茶或蜂蜜奶茶、大杯飲料，早餐時段再加碼經典美式咖啡與經典那堤，全天都能用銅板價加購必吃點心和飲品。
此次票券優惠除了麥當勞餐廳、得來速可使用，品牌也首度開放可於「數位自助點餐機」使用，讓全台麥粉都能享用優惠。
歡樂送也有「加1元多1件」
除了優惠券，麥當勞24小時歡樂送也祭出限量5款品項「加1元多1件」，6塊及4塊麥克鷄塊、OREO冰炫風、蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶都入列，只要符合低消32元起，輸入優惠碼「1FOR1」即可使用，但11/24至11/30因點餐系統維修暫停開放下單，大家可在12月起再嘗試。
優惠券早餐75折、大餐100元起
不僅如此，早餐時段也有「套餐飲料免費升級」，像是買「豬肉滿福堡加蛋」、「培根番茄嫩蛋焙果堡」超值或早安套餐，可免費升級經典美式咖啡；「有氧雙人早餐」則為包含兩份指定早餐主餐、兩份薯餅、4塊麥克鷄塊乙份、兩杯38元飲料。
一般時段的「超爽大餐100起」有麥香魚、麥香雞、吉事漢堡、大麥克等招牌漢堡，「雙人共享$200起」人氣主餐麥脆鷄腿、極選系列漢堡如蕈菇安格斯黑牛堡都吃得到，一份包含兩款指定主餐、一份大薯、6塊麥克鷄塊、及兩杯38元飲料，最低200元就有，最高原價393元下殺至269元，一人獨享也超滿足。
「Signature 極選系列」新品開賣
而麥當勞備受喜愛的「極選系列」此次首度選用太平洋白蝦製成的「炸蝦天婦羅」打造兩款限定新品，其中主打的「炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡」加碼頂級四盎司安格斯牛肉，搭配濃郁青檸蒔蘿醬、整片原葉生菜及切達起司，全新海陸風味值得期待。
數位優惠券：點我下載
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