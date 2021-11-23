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必勝客推「雞胸低碳餐」必吃！達美樂外帶9寸披薩只要129元

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書粉專 圖右／達美樂披薩臉書粉專
圖左／必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書粉專 圖右／達美樂披薩臉書粉專

在後疫情時代，除了疫情稍緩，各項實體活動開始重新活絡，更多人也開始注重身體免疫的健康，除有氧或重訓外，在飲食方面更是強調低碳健康。這回「必勝客」聽到大家的心聲了，推出限定「紙包低碳餐」，有炙烤的蔬菜、雞胸肉與松阪豬，絕對是健康又美味。另外「達美樂」也推出週二週六限定「大口吃披薩」優惠，外帶小披薩只要超狂129元快衝。

圖／必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書粉專
圖／必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書粉專

台灣Pizza Hut創意不斷，每每在不同時節或是特殊節慶等都會「口味無極限」，推出許多讓人意想不到的創新口味，像是先前連外媒都報導的「香菜皮蛋豬血糕披薩」都造成網路聲量話題不斷，雖然新奇甚至古怪但也不斷為業績創下新高，堪稱台灣披薩傳奇。

這回則注意到人們健康養生的需求，限定限店推出碳水化合物不到40克的「紙包低碳餐」，每份嚐鮮價只要239元起，且用料實在，在蔬菜方面有炙烤香甜的南瓜、黃金玉米筍與青綠花椰菜；主食則有鮮嫩雞胸肉與Q彈松阪豬，最後再撒上帕瑪森起司，將鮮嫩肉汁與香濃起司完美融合，保證引爆味蕾。

另外「達美樂」則有高CP值下殺路線，每週二與六推出「大口吃披薩」優惠活動，外帶一份9寸小披薩一個只要超狂129元，值得注意的是僅限於非加價系列披薩。詳請請上臉書粉專查詢。

圖／達美樂披薩臉書粉專
圖／達美樂披薩臉書粉專

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