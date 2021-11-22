2大速食買一送一抗漲！漢堡王5折爽吃到明年、SUBWAY 6吋堡同享優惠

近期各大餐飲品牌掀起漲價潮，今天與大家分享暫未有調價計畫的「漢堡王」最新買一送一優惠，速食控還可以在「SUBWAY」價格上漲前把握5折開吃6吋堡的好康，系列促銷把握時間吃一波！

漢堡王：截至2022/1/17

圖／漢堡王官網

漢堡王每隔一段時間都會祭出超強優惠券，讓粉絲5折吃漢堡、經典炸物買一送一，而品牌截至11/30祭出快閃買一送一，品項包含經典「小華堡」、最新口味「美式辣薯薯牛肉堡」與「起士海陸堡」、「大薯」、「水牛城5塊雞塊」、「辣薯球」等等，其中最高原價兩顆278元的新品漢堡下殺至139元就能吃。

圖／漢堡王官網

而即日起至明年1/17也有多達24款優惠等著粉絲使用，包含中份薯條、脆洋蔥牛肉堡、辣薯球、中杯可樂「買一送一」，華堡雙套餐209元可兩人開吃，還有五倍起司牛肉堡99元可入手，銅板價40元也能吃到經典脆雞堡。

另外，為了歡慶26號華堡日，即日起至11/25若線上訂購指定套餐，選定11/26至11/28取餐，輸入優惠碼「LOVEBK」則贈送一顆華堡，預訂加碼抽辣味雞翅。

SUBWAY：截至12/14

SUBWAY日前推出年度優惠券，內容包含買一送一、輕食免費送、6吋堡第二個半價、升級加料共4類優惠，憑電子票券或紙本優惠都可兌換使用，活動截至12/14。其中買一送一有無糖紅茶、大杯飲料、現烤餅乾、美式咖啡可選；「人氣輕食免費送」則可購買精選濃湯獲贈薯餅、買大杯飲料送餅乾。

而想要當成主餐的粉絲可購買嫩雞沙拉捲餅、辣牛沙拉捲餅或任一6吋堡，只要搭配大杯飲料，即享捲餅或6吋堡第二個半價優惠。吃不夠則可選擇「吃堡加料銅板價」系列，享銅板價升級雙份肉料、雙份起司、蛋沙拉、培根等，享受漲價前的悠閒。

圖／Subway提供

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