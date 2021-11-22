薄多義「整桌免費吃」天天抽！加碼12月「幾歲送幾隻雞翅」手刀衝

吃免錢的好康快跟上！人氣餐廳「薄多義」憑雞翅生日禮深受歡迎，除了宣佈12月同樣提供幾歲送幾隻雞翅，還加碼限時免單優惠，只要提前訂位指定日期及時段並到店用餐，使用紙本振興券消費或出示數位標章，不限金額即可參加抽獎活動，幸運兒即可整桌免單開吃，每家門市天天抽一名，小資族別錯過。

主打手工窯烤披薩、義大利麵的薄多義最新推出會員限定好康，只要完成簡單步驟加入會員，即可領取活動訂位券，憑券事前致電預約11/24至12/6的平日週一到週四17:00至18:00的訂位，當日18:00前完成全桌入座點餐即可取得號碼球，18:30前抽出的號碼即享該桌「全單免費」，揪團開吃超划算。活動需要持紙本振興券消費（或出示數位標章)，而雞翅生日禮桌次恕無法與本活動合併使用。

圖／薄多義義式手工披薩臉書專頁

而11月才恢復「幾歲送幾隻雞翅」活動的品牌，日前也已公佈12月生日禮開放訂位的消息。活動同樣需要加入會員、領取「雞翅生日禮會員訂位券」，憑券可致電門市預訂，完成訂位於用餐當日核銷，即可兌換雞翅山，全台11家門市都適用。

提醒大家同桌用餐須有「薄多義會員」且有「當日壽星」，預約最晚必須提前三天以上，不含生日或用餐當日。每桌限兌換一份生日禮，並需要出示身分證件核對，每店僅限一天15組，剩餘組數依照門市人員告知為主。生日活動限四人（含）以上同行，每人低消300元，若7歲(含)以下兒童可免低消，但當桌消費仍需滿1200元（不含服務費），活動不與其他優惠併用。

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