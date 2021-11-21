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配合限塑政策！麥當勞「餐具要收費」引發討論　官方回應了

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
麥當勞餐點示意圖。圖／麥當勞提供
麥當勞餐點示意圖。圖／麥當勞提供

連鎖速食品牌麥當勞近期話題不斷，繼極少數門市因營運空間不供應蘋果派、玉米湯等品項掀起熱議，加上最新漲價潮，日前又有網友提出到訪指定分店購買玉米濃湯，卻需要付費買湯匙，再度引起討論潮。對此，官方指出，為配合台北市政府環保局及台灣大學相關規範，目前全台北共有5家門市依規「不得免費提供一次性餐具」，餐廳門口亦有張貼公告說明，期盼消費者多多配合。

目前有網友因至麥當勞內湖門市購買玉米濃湯，卻要花1元加購湯匙，在PPT發文提問麥當勞餐具何時開始收費，而11月初也有網友表示麥當勞冰旋風換成了1元加購木湯匙，誤以為是新規定，吸引不少人留言：「沒湯匙就沒有靈魂了」、「沒湯匙要怎吃啊？」、「加購1塊的湯匙，泡個玉米濃湯（湯匙）變平的…」、「現在才知道要收錢了」，亦有許多人反映：「這樣比較好，少用點塑膠製品」、「店員要給我我都不要耶…太浪費了」、「使用者付費 合理」、「記得蠻久之前就說要額外付費了」。

經實際詢問，麥當勞首度發佈正式聲明如下：「台灣麥當勞配合台北市政府環保局及台灣大學相關規範，目前台北市共有五間餐廳，包括位於動物園、洲子美食街、台北車站地下街K區、捷運內湖站，以及台大校園的餐廳，因設於台北市府及校園經營之相關場館，依規不得免費提供一次性餐具，餐廳門口亦張貼公告說明，敬請消費者多多配合」。

北市府66處可外帶消費的委外場館實施「一次性餐具收費」，餐盒2元、碗1元、筷子1元、湯匙1元，預估每年可減少500萬個一次性餐具。圖／台北市府環保局
北市府66處可外帶消費的委外場館實施「一次性餐具收費」，餐盒2元、碗1元、筷子1元、湯匙1元，預估每年可減少500萬個一次性餐具。圖／台北市府環保局

而根據北市環保局去年（2020）的公告，為減少一次性餐具的使用量，官方期盼透過「使用者付費」機制，並改變市民大眾消費行為模式，北市府66處可外帶消費之委外場館已從去年8月起陸續啟動「外帶一次性餐具計價收費」，截至今年7/5才全面實施外帶「餐盒2元、碗1元、筷子1元、湯匙1元」的政策。

因此目前受影響的麥當勞分店為管制區的動物園、洲子美食街、台北車站地下街K區、捷運內湖站及台大校園內相關門市，任何更動則會再依北市府新規定斟酌調整。

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