買烤雞送炸雞！21風味館「第2件5折」統一獅封王優惠快閃3天　7-11優惠也要衝

炸雞控先跟上！為歡慶統一7-ELEVEn獅隊封王，除了有7-11快閃3天的「第二件5折」活動，統一超商旗下的「21風味館」也加碼優惠，只要11/26至11/28到店購買「21香草烤半雞」或「烤雞腿」即享第二件半價，即日起至11/25另有「買香草烤雞送炸雞」的好康，千萬別錯過。

21PLUS、21風味館供應感恩節限定優惠。圖／21風味館臉書專頁

主打香草烤雞的「21風味館」即將於11/26至11/28祭出3日限定優惠，活動期間到21PLUS、21風味館購買「21香草烤半雞」、「21香草烤雞腿」即享第二件5折，最低150元開嗑兩份餐，另有飲品買一送一，吃喝都能省。

此外，即日起至11/25品牌亦有感恩節活動，凡購買招牌香草烤雞（附2份沾醬）即贈3塊香脆炸雞，烤炸一次滿足，優惠價440元現省165元。值得一提的是，外送平台foodmo同享第二件半價、感恩節優惠，讓粉絲免出門也能坐享促銷，但21TOGO門市不參與上述活動、台積電門市不參與飲品買一送一，各優惠無法併用。

統一7-ELEVEn獅隊勇奪2021年下半球季封王，並拿下隊史第15座季冠軍。圖／7-ELEVEN提供

而最受關注的7-11優惠也將在11/26開跑，截至11/28到全台小七門市購買超過300款指定商品，一律享任選第二件5折優惠，不限同品項但以價低者優先折扣。而單筆消費滿600元、搭配指定信用卡結帳還能再折100元，使用行動隨時取亦可享有指定CITY飲品組合優惠。此次活動優惠品項包括CITY全系列飲品、大亨堡、現蒸地瓜、包子、統一系列指定飲料、麵包、泡麵、冰品等，讓不是球迷的小資族也能同歡省一波。

統一7-ELEVEn獅隊勇奪2021年下半球季封王，並拿下隊史第15座季冠軍。圖／7-ELEVEN提供

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