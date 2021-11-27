素食熱炒竟可以這麼美味！ 台北東區忠孝復興站「炒炒蔬食熱炒」必加入口袋名單

餐點涮嘴又氣氛熱鬧的快炒店一直是很多年輕人、上班族下班後跟朋友、同事們聚餐的首選，不過有時這樣一餐大魚大肉吃下來會覺得罪惡感十足，畢竟肉類的飽和脂肪及膽固醇都偏高，過量攝取的話比較容易對身體造成負擔，但今天要推薦你們一間很不一樣的熱炒店，它的店名叫做「Chao・炒炒蔬食熱炒」，應該是目前台灣少數主打純素料理的熱炒店，或許有些人一聽到「素食」，立刻會想起自己曾經去某些素食餐廳吃過很不合口味的菜色，然後覺得這邊的素食熱炒應該不可能像一般的熱炒那麼好吃，但我吃過以後真心覺得他們的料理好吃程度真的不會輸給其他我以前吃過的一般快炒店，連那天原本被我半推半就揪來的肉食主義友人都愛不釋手，說根本就像在吃真的肉料理一樣過癮！！！

這間「Chao・炒炒蔬食熱炒」位於大安區的巷弄內，從捷運忠孝復興站4號出口上來以後約步行個3~4分鐘就可以找到它。（請認明照片中那個大大的「炒」字）

店內的生意還蠻好的，我去那天是平日的晚上，一度內用的座位呈現全滿狀態，建議大家熱門用餐時段如果不想候位的話，最好提前撥個電話訂位比較保險。

座位區基本上有分為室內跟外面有點半露天的兩區塊，室內的話是有舒適的冷氣開放，不過最近天氣漸漸轉涼，其實坐外面那一區也不會有什麼悶熱不適的感覺。

菜單基本上如上圖所示，提供給各位做個參考，如果你們第一次去用餐有選擇困難症的話，建議可以先打旁邊有火焰圖案的品項，那些都是店家比較推薦的人氣料理，然後會辣的料理或有加入料理酒的品項也都有標註，算是還蠻貼心的。

點餐方式基本上就是用手機掃描桌上板板的QR Code進入他們的點餐系統，然後就可以慢慢跟朋友們討論要吃哪些好料。

點餐系統的介面就長這樣，左邊有分主食飯麵、特製快炒、豆腐類、三杯類、鐵板類...等等，最上面有個「振興儲值」的專區，只要儲值5000元就加贈500元（而且可以使用五倍券），如果你們平常活動範圍就在台北東區這一帶，而且吃過以後也覺得口味不賴的話，真的可以考慮儲一下！

吃素其實還有分為各種不同的素，有些人因宗教之類的理由吃素的人是連蔥、蒜、韭、薤、興渠這些「五辛」都不能吃的，點餐時就可以按下那個「全素」的選項，另外～如果不想吃太重鹹、重油的話，也可以勾選少油、少鹽來讓菜色的口味調整得更為清淡些。但如果你們來吃熱炒追求的就是要跟其他熱炒店的口味一樣夠味的話，建議那些都不要勾，以免吃起來很不習慣。

另外值得一提的是⋯業者也有也有推出自己的「炒炒冷凍包」，各種店內的人氣素食料理都有製作成冷凍包，只要帶回家用微波爐加熱就可以輕鬆享用，不方便到店購買的話也可以直接上網購買喔！

這裡買得到⬇️

素日子 👉 https://reurl.cc/n5V7a2

7-11店到店 👉 https://reurl.cc/q1Zvmy

接下來看到的是店家一開始會招待每桌客人的爆米花，當天我們吃到的是「椒鹽芥末口味」的，甜中帶鹹，又帶著些許嗆辣感，相當夠勁，然後每次招待的爆米花口味都未必一樣，尬意的話店內也有販售一整罐、一整罐的爆米花可以買回家邊追劇邊吃。

再來看到的是飲料的部份，大家可以自己去冷藏櫃裡拿取。

我覺得這裡的酒類還蠻多元的，基本上一般台式熱炒店常見的金牌啤酒、18天台灣生啤酒、海尼根、柏克金、可樂那、麒麟、虎牌冰釀等這裡都有，想喝日式梅酒或者紅酒、威士忌的話也都一應俱全唷～♪

警語：喝酒不開車、開車不喝酒，未滿十八歲不得飲酒

另外還有一區的飲料是一般快炒店比較看不到的，都是一些店家自己泡的冷泡茶或無酒精飲料，走的都是比較清爽或者養生的路線，比如說有蕎麥茶、果醋、國寶茶、洋甘菊柚香綠茶、蔗香綠茶⋯等等。

這個「蔬果排毒水」感覺也很厲害⋯裡面直接就看得到好多種不同的蔬菜、水果，應該喝得到很多不同的營養素吧！？

後來跟熱炒最對味的冰涼生啤酒我們也拿了一瓶，然後比較不愛喝酒的朋友就喝「冬瓜檸檬」，大家各取所需。

跟三五好友一起這樣大口喝酒、吃肉真的是人生一大樂事，乾杯～我們開動！！！（雖然這裡的肉都不是真的肉⋯不過店家使用一種植物肉丁做成的「新豬肉」入菜，吃起來的口感就跟葷食的肉沒差多少）

上海菜飯 150元

首先第一道帶大家看到的是網路上很多網友都大力推薦的「上海菜飯」，它的原始經典版本會加入一些切得很細碎的金華火腿和臘肉進去，不過這裡的就是用前面提過的新豬肉來取代。

我覺得這上海菜飯的米粒口感真的很棒，粒粒分明之外又略帶彈性，搭配冬菜跟素肉吃起來風味有著樸實又不失美味的感覺，還有加入些許的紹興酒來增添香氣唷～我跟三位同桌的朋友都很愛。

炒河粉 150元

第二道「炒河粉」一上桌就香氣四溢，從整個色澤就看得出很入味，主要調味是使用了嚴選的素蠔油，吃起來甘醇、不會太鹹或太甜。

河粉本身吃起來帶點Q彈感，沒有炒到過於軟爛，搭配一些切丁的香菇，也算是簡單又好吃的料理。

三杯杏鮑菇（菜單上是寫杏包菇） 180元

再來看到的是「三杯杏鮑菇」，葷食的版本本來就會加入醬油、米酒以及麻油，我覺得這裡的好像也是一樣的作法。

肉質肥厚又Q彈的杏鮑菇爆炒以後很香又很夠味，完全是一道無雷料理。

橙汁雞丁 270元

沒有雞肉成份的「橙汁雞丁」是當晚讓我幾位朋友都大力誇獎的一道料理，雞丁的口感表面帶著些許焦脆感，咀嚼起來口感有點紮實又有點彈性，好像是用豆類製成的。

調味上是酸酸甜甜的，非常刺激食慾，我光吃一塊就可以扒三口飯，堪稱是白飯殺手無誤。（不過那天吃的是上海菜飯，不是白飯）

無錫排骨 280元

另外一道特製的快炒料理是「無錫排骨」，它原本是中國江南一帶的名菜，把排骨加入大量醬汁一起去燒製，這裡的話是用素肉來取代排骨。

前面的「雞丁」口感相對比較紮實一點，這個「排骨」則是走軟嫩的路線，不需要費力咀嚼就可以下肚，調味上鹹中帶酸，也還蠻開胃的。

蟹黃豆腐 200元

再來看到的是「蟹黃豆腐」，本來我朋友還擔心說會不會有跟蟹黃一樣的腥味（他很討厭吃海鮮），不過吃了一口以後就說很合他的口味，沒有什麼奇怪的味道，豆腐也很滑嫩，適合拌飯一起配。

我猜取名為蟹黃豆腐應該只是因為顏色的關係吧！？它整個調味很順口，但我跟同桌的朋友又講不太出是什麼滋味⋯不曉得是不是用了薑黃粉之類的。

沙茶青菜肉絲 200元

如果你們去一般快炒店喜歡點沙茶炒豬肉或沙茶炒牛肉之類的話，很推薦你們試試這個「沙茶青菜肉絲」，它的沙茶味香氣逼人，而且肉絲吃起來也跟真的豬肉絲蠻像的。

我覺得這間熱炒店最厲害之處就在於很多道料理如果不事先知道是素食的話，根本就吃不出是素的。

鐵板肉絲 200元

再來這一道「鐵板肉絲」，它算是當天我們點的料理中唯一比較辣的，不過屬於黑胡椒的那種辣，對平常習慣吃中辣、大辣的饕客來說應該完全不覺得辣。

它除了有加入比一般豬瘦肉更瘦的「新豬肉」以外，還吃得到很多切片的香菇，我覺得口感很好、味道也很豐富。

鳳梨苦瓜湯 250元

最後我們還點了一鍋「鳳梨苦瓜湯」，上桌後會放在卡式爐上持續加熱，喝起來暖心又暖胃。

先提醒大家一下，這湯的份量真的很多，四個人喝的話勉強可以喝完，兩個人的話應該會比較困難一點...不過湯頭的味道上我跟三位朋友都一致給予高度的好評，相當甘甜、沒有什麼苦味，然後裡頭除了苦瓜、醃漬過的鳳梨以外還加入了豆腐和吃起來口感有點像魚板的食材，我覺得一餐這樣吃下來，最後再喝個兩碗熱湯是個很完美的收尾。

以上就是這次的分享，我拍胸脯保證前面強調過它是吃起來美味程度不輸葷食的蔬食熱炒店真的沒有在唬爛你們，吃過以後很可能會改變你們對「素食餐廳」的既定印象，有機會請務必來吃一次看看吧～

Chao・炒炒蔬食熱炒

地址：台北市大安區大安路一段52巷21號

電話：(02)2775-3005

營業時間：平日 17:00 ~ 凌晨00:00／假日 11:30 ~ 14:30和17:30 ~ 22:00

官方粉絲團：https://www.facebook.com/ChaoChaoStirFry/

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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