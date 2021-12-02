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北海岸排隊美食！萬里「知味鄉玉米」超誘人涮醬甜中帶鹹，想吃先耐心排好排滿

PEKO の Simple Life / 文、圖／PEKO

udn走跳美食／PEKO

來到北海岸旅行的朋友，絕不能錯過！ 位在萬里濱海公路上，一處不起眼的鐵皮屋下販售著北海岸知名的美食「知味鄉玉米」。這裡的烤玉米，以秤重計價，平均一支烤玉米價格破百，而且想買支烤玉米要排隊半小時起跳，但因為口味實在太好，點餐時可以跟老闆說要大小支、硬一點或軟一點、要不要加辣等選擇，人人出手都是一次五六支下訂，如果有來北海岸旅遊記得來吃看看哦！

知味鄉玉米

這天跟朋友相約到金山的「靠北過日子」，途中特別停車買了傳說中的萬里必吃美食「知味鄉玉米」，一到現場真的是排好排滿。

「知味鄉玉米」位於台二線上，距離金山老街約三公里左右，是前往金山財神廟的必經路線。

「知味鄉玉米」生意好到地上的玉米皮根本沒時間整理。

「知味鄉玉米」的玉米在上烤爐前已經用黑石悶熟過，據說這樣可以鎖住玉米甜味跟增加Q度，也能縮短碳烤時間。

知味鄉玉米價格

知味鄉玉米價格是以秤重計價，點餐時可以跟店員說要大支或小支，以當天一兩21元來說，一支烤玉米價格145元，是PEKO平常兩餐的費用，認真貴。

萬里烤玉米

「知味鄉玉米」一共有三個烤爐，一個烤爐同時可烤10支玉米。

「知味鄉玉米」使用木炭烤玉米，現場瀰漫著碳烤味以及醬香味，有夠迷人。

每支玉米需烤5~6分鐘，刷三層醬。

開車帶PEKO來的友人說每次來拜金山財神廟就一定要買「知味鄉玉米」才算完美，過年期間常常遇到生意好到來不及悶玉米，生玉米直接上烤爐，等待的時間就會會更久。

北海岸排隊美食

烤好的玉米看起來超誘人，仿佛再喊著"吃我、吃我"

刷滿醬汁的烤玉米，看起來十分入味，但這天點了小辣，結果完全沒辣，建議嗜辣的朋友可以從中辣起跳。

「知味鄉玉米」一年四季用的都是珍珠玉米（糯米玉米），口感軟Q，飽有水份，牙口不好的老人家跟小孩也能輕鬆享用，醬汁鹹甜鹹甜的，涮嘴夠味，真的很好吃，好吃到讓PEKO忘記價格夭壽貴，比台北夜市烤玉米還貴上許多。

是味檸檬汁

如果覺得單吃烤玉米會渴，「知味鄉玉米」旁邊有「是味檸檬汁」可以買，烤玉米配檸檬汁不知道味道如何。

不想等的朋友，可以先電話預定。

口感軟Q，甜中帶鹹，萬里美食認證!!

知味鄉玉米

電話：02-2498-0345

地址：新北市萬里區14-3號

營業時間：11:30~21:30 (六日)10:00~21:30

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

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金山 必吃 排隊美食 老街 小吃

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