全台20+餐飲品牌「漲價」一覽！麥當勞、鼎泰豐變貴了　吃到飽&火鍋&泡麵也喊漲

受原物料、運輸及營運等成本飆升影響，全台餐飲今年陸續喊漲，繼王品大規模調漲價格，速食品牌麥當勞、連鎖餐廳鼎泰豐的最新漲價公告也讓民眾叫苦連天。今天為大家整理人氣品牌「最新價格調漲」一覽，超過20家品牌一次看，至少下次到店用餐能有心理準備囉！

麥當勞

圖／編輯葉穎樂攝

考量整體營運策略，台灣麥當勞宣佈即將於11/24 00:00起正式調整共29品項餐點價格，其中超值全餐共有15項調升，包含麥脆雞（1塊）、麥香魚、BLT安格斯黑牛堡、BLT辣脆雞腿堡、BLT嫩煎雞腿堡、蕈菇安格斯黑牛堡、凱撒辣脆鷄沙拉、義式烤鷄沙拉，共調升5元；薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡價格不動；其餘主餐單點價格則調升1至4元。像是經典口味大麥克、勁辣雞腿堡因調升3元，單點售價75元，而麥脆雞腿漲達5元單點要價60元。

而點心飲料類中有14項調升，像是薯條調升3元；汽水類、紅茶、綠茶調升5元；玉米濃湯大杯調升3元、小杯調漲7元；但也有9項飲品調降，其中經典美式咖啡一次調降7元。雖麥當勞近來每年1月都有調漲，但2021年延至11月下旬，雖漲幅無特別增加，品項卻是近年最多，掀粉絲熱議。而其他速食業者除了「SUBWAY」即將跟進調漲，「漢堡王」、「摩斯」表示暫無漲價計畫，「肯德基」則仍在研議當中。

鼎泰豐

圖／編輯葉穎樂攝

考慮原料及營運成本持續增加，鼎泰豐11月初低調於官網公告11/11起調漲部分餐點價格，調整的品項近半數。其中招牌小籠包每籠貴10元，熱銷炒飯類調漲10元、蝦仁炒飯20元，而小菜更是從70元調漲到85元，為漲幅最高的餐點。

王品

圖／編輯葉穎樂攝

早在10月份，王品集團已宣佈旗下15個品牌調價，全台共有王品、原燒、聚鍋、藝奇、夏慕尼、西堤、陶板屋、石二鍋、享鴨、青花驕、12mini、The Wang、和牛涮、尬鍋、丰禾等近250家餐廳受影響，調幅於5%以內。像是石二鍋雪花牛肉鍋，從228元調漲至238元，西堤牛排套餐從568元提升30元至598元，而莆田、品田牧場、hot7、肉次方及Su/food則維持原價。

晶華國際酒店集團

圖／晶華酒店提供

晶華酒店旗下著名自助餐吃到飽「柏麗廳」、「泰市場」已調漲餐期價位，其中晶華柏麗廳平、假日的午晚餐均調漲100元，平均漲幅達6%。

寒舍集團

圖／台北喜來登提供

寒舍旗下五星級飯店Buffet品牌台北喜來登「十二廚」、寒舍艾美「探索廚房」價格調整，包含「十二廚」下午餐期新增供應龍蝦料理、戰斧牛排無限供應，成人調升500元，兒童調升450元；而「十二廚」價格提升100至300元之間，但強調菜色全面升級。

漢來海港自助餐

圖／漢來海港提供

漢來美食旗下的「漢來海港自助餐」將於2022/1/1起實施漲價，預計依據餐期調漲40至90元不等，漲幅為3至12%。

松屋

圖／台灣松屋臉書專頁

主打平價的日式品牌「松屋」2018年登台，受食材成本上漲影響，11月起調漲外送平台Uber Eats上的產品價格，主餐提高20元、單點及必選配餐價格調漲10元，但現場購買價格保持不變。

統一集團 滿漢大餐

除了餐廳，泡麵品牌「滿漢大餐」主打能吃得到真正的肉塊，日前也被發現全系列4款口味從53元漲至59元。官方反映10年以來未漲，然而營運成本持續提高，不得不調整通路進貨成本。

麻古茶坊

至於手搖品牌「麻古茶坊」因整體綜合考量已在今年5月於店內祭出部分飲品漲價公告，調漲的價位為5至10元，但因單價低漲幅顯得更高，像是翡翠綠茶從25元漲至35元漲幅即高達40%。而招牌梅子冰茶，從30元調整為35元；梅子綠茶自40元調漲為50元，漲幅達25%。

圖／麻古茶坊提供

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