蔬食熱再起！「果然匯」9折限時優惠，挑戰7天蔬食再抽2人同行抽1人免費券

為了響應第二屆的「永續飲食生活節」，知名蔬食品牌「果然匯」推出果然匯成人餐費9折優惠，不僅如此若至今年年底前，成功挑戰連續一週吃蔬食不吃動物肉，參加活動即有機會抽中平日晚餐「2人同行1人免費券」喔，愛蔬食或想體驗蔬食的民眾千萬不能錯過。

圖／果然匯臉書粉專

面臨慘痛的2022與2021年新冠疫情的肆虐與世界經貿情勢的快速變化，包含淨零碳排與循環經濟等議題逐漸重啟與發酵，由台北市文化探索協會與里仁事業舉辦的第二屆「永續飲食生活節」，亦希望能跟隨2021國際蔬果年的腳步，增進永續飲食的發展與交流。

圖／果然匯臉書粉專

也因為如此，「果然匯」即日起至2022年2月7日，推出只要選擇內用並於結帳時出示果然匯臉書粉專活動頁面，即可享有果然匯成人餐費9折優待。不僅如此，至2021年12月31日前，只要願意挑戰並成功連續一週吃蔬食者，即有機會抽中「果然匯平日晚餐2人同行1人免費券」，務必把握機會衝一波。另外果然匯近日也推出尾牙春酒優惠專案，只要平日用餐每滿8人就享1人免費。更多優惠資訊請上臉書粉專查詢。

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果然匯

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