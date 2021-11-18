聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸客不來了！ 台北20年老牌餐廳「可利亞」撤出南京東路
以「石頭火鍋」起家的台北老牌餐廳可利亞，在南京東路五段開店20年，近來因為陸客進不來，加上疫情干擾，已於11月悄悄熄燈。
發跡於1968年的可利亞以「石頭火鍋」起家，在1992年改成「火烤兩吃」推出吃到飽模式，掀起國內餐廳的吃到飽風潮。坐落於南京東路五段的「可利亞石頭火鍋」已營業20年，業者曾於2016年斥資500萬元重新裝潢，相較過去陸客來台時期，遊覽車一車一車帶著陸客來吃飯的盛景，現已不復見。
曾為陸客最喜愛的餐廳，隨著陸客無法入台，加上疫情干擾，可利亞已於11月悄悄熄燈，目前紅通通招牌仍高掛，但門上張貼了多張「公司已搬遷，屋主收回產權」的告示。
延伸閱讀：
．85度C「寶島水果茶」開賣！4大水果塞滿一杯，桂圓紅棗茶、薑茶同步回歸
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言