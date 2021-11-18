陸客不來了！ 台北20年老牌餐廳「可利亞」撤出南京東路

以「石頭火鍋」起家的台北老牌餐廳可利亞，在南京東路五段開店20年，近來因為陸客進不來，加上疫情干擾，已於11月悄悄熄燈。

發跡於1968年的可利亞以「石頭火鍋」起家，在1992年改成「火烤兩吃」推出吃到飽模式，掀起國內餐廳的吃到飽風潮。坐落於南京東路五段的「可利亞石頭火鍋」已營業20年，業者曾於2016年斥資500萬元重新裝潢，相較過去陸客來台時期，遊覽車一車一車帶著陸客來吃飯的盛景，現已不復見。

曾為陸客最喜愛的餐廳，隨著陸客無法入台，加上疫情干擾，可利亞已於11月悄悄熄燈，目前紅通通招牌仍高掛，但門上張貼了多張「公司已搬遷，屋主收回產權」的告示。

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