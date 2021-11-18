海陸雙拼免費送！台北浮誇小火鍋升級 新推爆量蛤蠣鍋、蔬食吃到飽
台北東區火鍋控新好康！座落市民大道附近「本事滿足鍋物」主打大份量個人小火鍋，今年10月再度改版升級，不僅新增鴛鴦大鍋的用餐方式，即日起至11/30平日指定時段凡滿3人及以上訂位，即可獲贈「海陸雙拼」為餐點加料，而凡開鍋也都享有蔬食、飲料及醬料無限供應，一人獨享也能快樂吃到飽。
邁霓康集團旗下火鍋品牌「本事滿足鍋物」2.0版保留經典個人鍋、新增鴛鴦大鍋，不僅有蔬食吃到飽、飲料吧無限暢飲，截至11/30的週一至週五17:00至23:00凡到店用餐，符合3人及以上、提前訂位開鍋，即可享有一份「海陸雙拼」，6人則有兩份以此類推。免費拼盤附4.5盎司「特選培根牛或特選梅花豬」二選一及一隻澎湖小卷，海鮮、肉品一次滿足。
「本事滿足鍋物」強調「熬湯靠本事、吃鍋憑本事」的理念，如今最新提供鴛鴦或個人鍋，也提供5款功夫湯底、多種套餐選擇。像是全新「爆量蛤蠣湯底」選用老母雞及大骨熬煮成鮮甜湯底，再加上用料不手軟的鮮活蛤，待大火煮滾就能大口開喝。招牌熱銷款「京味麻辣鍋」、「剝皮雙椒鍋」、「菇奶奶鍋」、「原味」亦可選擇鴛鴦鍋自由搭配。
品牌另有「爆·雞佛文蛤」雙人套餐，嚴選雞佛配蛤蠣，讓大家入冬有進補新選項，而肉肉控也可選擇36盎司大肉盤，或是揪團挑戰「超本事6人套餐」，吃爆60盎司肉盤及綜合海鮮，列入聖誕或跨年聚餐也沒問題。
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