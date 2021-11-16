拿坡里炸雞「戰斧炸雞」買4送2！bb.q CHICKEN「全品項9折」快閃中和

炸雞控優惠請把握！人氣連鎖速食品牌「拿坡里炸雞」以「戰斧雞腿」為促銷主角，即日起至12/10可享買3送1，若透過「三商i美食卡APP」，會員用1點紅利點數就能兌換「買4送2優惠券」，大口吃肉；而韓式炸雞「bb.q CHICKEN」因應插旗中和祭出一日獨家「全品項外帶9折」，全台門市11/19起至月底還有11月壽星享指定套餐88折優惠，千萬別錯過啦！

圖／拿坡里官方粉絲團

拿坡里炸雞專賣店推出專屬優惠，即日起截至12/10凡購買「戰斧雞腿」，買3支送1支，原價316元特價237元；而「三商i美食卡APP」會員亦可用1點紅利點數兌換領取「買4送2優惠券」，享6隻316元優惠價，數量有限，領完為止。此外，截至11/20拿坡里炸雞炸雞店還有買「8入義式雞腿桶」就送8支義式二節翅，419元吃一波，現點現炸，口味為辣味。

而來自韓國的「bb.q CHICKEN」也將於11/18正式進駐中和，為歡慶第十二家門市開幕，當天到中和中漢店外帶任一品項，皆享9折優惠。若於12/16前成為享聚卡會員，還可獲得「中和中漢店開幕限定炸年糕」兌換券，截至12/19外帶一份全雞即可到原店免費吃炸年糕。另外，11/19至11/30憑身分證或健保卡到全台門市，消費「雞汽套餐」，則享88折優惠，每次限購一份。

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