林依晨女兒「彌月禮盒」爆紅　店家爆單超出負荷急推新措施

林依晨和老公林于超日前迎來第一個寶寶，女兒小名為「小小林」，而隨著親友陸續收到了彌月禮盒，曝光的「明月堂」店家備受關注大爆紅，今（16日）更於臉書公佈新消息，表示因暴增的商品需求超出人力符合，暫時新推新措施，包含包含試吃回覆的時間、11月底不提供宅配服務等。

林依晨彌月禮盒低調選用台北老店明月堂，圖為示意圖。圖／明月堂臉書

1935年登場的「明月堂」為台北老字號店家，亦是全台唯一傳承光復前和菓子精緻工藝的老舖，生菓子及地道口味的伴手禮盒累積好口碑。林依晨此次彌月禮盒低調選用「明月堂」，單純因其童趣包裝及為支持老店，而禮盒除了有豐富的內容物，附上的卡片寫著「新生命降臨的由衷喜悅想與你分享，願我們都能和孩子們一樣，容易快樂與滿足，並充滿著無限可能性。」，一家三口署名的感性文字也成為話題亮點。

隨著照片曝光，明月堂詢問度破表，官方今於粉絲團發文表示因新聞報導，暴增的商品需求遠超過明月堂人力的負擔，希望消費者能多多包涵暫時的新措施。明月堂提及11月底之前不提供宅配服務，而關於彌月試吃需要3至7天才能回覆，並提醒「未聯絡請勿回覆，順序會往後」。而官方也提到，已下訂的訂單都在消化中，聯絡中的也會持續，至於上週六（11/13）起至今的新訊息需要耐心等候3至7天。

林依晨女兒的小名為小小林。圖／林依晨IG

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