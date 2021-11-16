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蘋果派&玉米湯停賣！麥當勞部分門市「精簡菜單、取消內用」網哀嚎

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
麥當勞停賣餐點示意圖。圖／麥當勞官網
麥當勞停賣餐點示意圖。圖／麥當勞官網

速食品牌「麥當勞」早前因全球航運供貨不穩而停賣「薯餅」，引起粉絲哀嚎連連，雖目前已恢復供應，又有網友發現經改裝的門市不只精簡菜單，停賣人氣品項蘋果派、玉米湯、麥香雞等，還取消了內用服務，再度掀起熱議。而官方今（16）日證實部分門市因地制宜調整菜單，營運考慮也只供外帶，盼消費者見諒。

麥當勞示意圖。圖／麥當勞提供
麥當勞示意圖。圖／麥當勞提供

有網友於PPT發文，提及常去的門市自改裝後，全新安裝自助點餐機並取消內用，還停賣麥香雞、蘋果派、大杯玉米湯及長堡等品項。雖本以為與薯餅情況一樣為暫時停賣，但在店員告知下才得知停賣原因為精簡菜單，未來不確定是否恢復。

貼文發出後吸引大批留言串，反映：「改裝後直接是拉門沒內用了」、「我這邊是疫情前整修完少了一層和廁所不見了」、「好幾間店都趁機整修然後內用區砍半」、「不賣蘋果派太爛了吧」、「蘋果派和麥香雞停賣 搞不懂」、「超級氣的！早上特別想去買鬆餅跟經典大早餐都沒賣！」、「南港店停止內用又精簡菜單，然後說玉米濃湯只有小杯、沒有大杯，傻眼」。

也有人提及，「有些門市本來就沒賣蘋果派，我學校附近超過五年沒賣了」、「其實摩斯也有簡化菜單的店啊，不能用明火的店品項比較少，例如捷運店」、「以前長庚大學跟林口長庚兒童醫院也是精簡菜單，前面是營業額不高所以品項少、人力也少，後是地方小，有些半成品還是靠醫學大樓的母店送過去」。

對此，麥當勞說明，考量部分門市的營運空間限制，將會針對各地區條件調整菜單，目前部分門市如興隆、指南、忠孝八和南港店已陸續調整菜單中，並於餐廳同步公告，其中指南、南港餐廳也因斟酌空間運用，不提供內用服務，造成不便敬請消費者見諒。

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麥當勞

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