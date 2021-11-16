「林柏食参涮涮鍋 」雙人海陸1111元優惠倒數！狂嗑板腱牛、大白蝦還有鮑魚蛤蠣

由兩位兄弟創立的麻辣火鍋品牌「林柏食参涮涮鍋」，祭出11月以來的最大優惠，即日起至11月19日選擇雙人海陸套餐，含服務費只要1111元，可大啖板腱牛、大白蝦還有鮑魚蛤蠣等精緻美食，涮肉下去簡直美味，喜歡麻辣火鍋的消費者務必吃一波囉。

圖／林柏食参涮涮鍋Linbo Shabu-Shabu臉書粉專

林柏食参涮涮鍋座落於信義區黃金地帶，從精選所有的肉品與火鍋配料再到裝潢風格設計都傾力傾為，強調「主廚嚴選食材精心搭配，是湯也是醬」，也把從網購人氣研製的鍋底轉換至實體店面後，在鍋底上面可選擇麻辣鍋、百搭鍋、南洋鍋、酸白鍋與好湯鍋；至於整體價位CP值極高，最便宜280元就可以大吃火鍋囉。值得一提的是，該店還獨家創新研發「比翼雙飛」雞肉料理，用仿土雞腿進行去骨急凍再切薄片，吃起來彈性鮮嫩，非常好吃。

圖／林柏食参涮涮鍋Linbo Shabu-Shabu臉書粉專

圖／林柏食参涮涮鍋Linbo Shabu-Shabu臉書粉專

這回因應光棍月推出「雙人海陸套餐優惠」，只要即日起至11月19日，訂購該套餐含服務費只要1111元(含服務費)。需注意的是平日用餐120分鐘，假日則維持90分鐘喔，最近天氣真的很冷，務必把握優惠揪團吃起來吧！

圖／林柏食参涮涮鍋Linbo Shabu-Shabu臉書粉專

林柏食参涮涮鍋

臉書粉專：https://www.facebook.com/林柏食参涮涮鍋Linbo-Shabu-Shabu-192296766203306

電話：02-27569803

地址：110台北市信義區松隆路333號

圖／林柏食参涮涮鍋Linbo Shabu-Shabu臉書粉專

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