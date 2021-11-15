5大「Buffet吃到飽」好康！有女生同行享1人半價＋兒童免費，另有爐烤肋眼牛排、紅蟳無限吃

隨著疫情穩定，台灣饕客高CP值必吃的飯店自助餐、Buffet吃到飽已陸續回歸。今天為大家盤點全台5家Buffet最新好康，不僅有敘日全日餐廳「生猛海鮮季」、台北萬豪酒店「肉食之夜」，還有石門福華祭出「Lady’s night」讓民眾只要有女生用餐，兩人同行享一人半價，再加兒童一律免費，作為聚餐或犒賞自己的用餐選項都合適。

台北六福萬怡酒店 敘日全日餐廳

圖／敘日官網

台北六福萬怡酒店館內「敘日全日餐廳」為著名飯店自助餐之一，最新推出「生猛海鮮季」，主打超過30款海鮮料理，不僅有頂級生蠔、生食級干貝、白蝦、鹽烤海大蝦等，平日也限定推出「肥美麵包蟹」，假日更有專屬「紅蟳」，讓饕客來場過癮的痛風大餐。而活動11/17起至11/30用餐則有嘗鮮價，現省220元。

敘日全日餐廳 生猛海鮮季活動期間：11/17至11/30價格：平日（週一至週四及週五午餐）1180元+10%假日（週五晚餐及週末午晚餐）1480元+10%（12月起平日每人1380元+10%；假日1680+10%）

石門福華HOVII KITCHEN

圖／石門福華HOVII KITCHEN提供

石門水庫福華渡假飯店館內二樓自助餐「HOVII KITCHEN」於週五、六晚上推出專屬「Lady’s night」自助晚餐優惠，即日起至12/30凡到餐廳用餐，只要有一位女性到店，即享兩人同行一人5折，最低一人只要510元，而110公分以下兒童還可免費開吃。

HOVII KITCHEN餐廳今年斥資近千萬改裝，料理區也大升級，爐烤現切牛肉、泰式什錦海鮮、現做BBQ香料烤雞等都無限供應，配合專案優惠等於兩人共享75折，超值好康別錯過。

石門福華HOVII KITCHEN餐廳活動日期：即日起至2021/12/30 每週五、六晚間17:30-20:00價格：成人680元+10%；110-140cm兒童400元+10%；110cm以下兒童免費專案優惠：女性賓客兩人同行一人半價（第二位付原價一成服務費）

台北萬豪酒店Lobby Lounge

圖／台北萬豪酒店官網

台北萬豪酒店質感酒吧「Lobby Lounge」即日起祭出最新肉食之夜，截至12/9快閃推出「美國爐烤肋眼牛排」吃到飽，活動也提供一次餐前麵包，並附有凱薩沙拉、主廚精選例湯及飲品，讓大家在優質環境下大口吃肉之餘，還有開胃菜、暖胃湯品能享用，平日週一至週四晚間限定。

Lobby Lounge肉食之夜活動日期: 即日起至12/9 週一至週四 17:00-20:00價格：每人1099元+10%

饗食天堂

圖／饗食天堂官網

為迎接20週年，人氣吃到飽品牌「饗食天堂」特別改裝升級門市，室內裝潢、餐檯設計乃至現做餐點統統升級，還邀請樂團告五人擔任品牌年度代言人。即日起至11/21凡至饗食天堂用餐，拍下心中的療癒天菜並分享於個人臉書，即可獲得刮刮卡乙張，有機會刮中餐券、微笑炸蝦抱枕或神秘大獎，數量有限，贈完為止。

饗食天堂價格+10%：週一至週五午餐798元、晚餐898元；週末午餐898元、晚餐998元

新葡苑：港點吃到飽回歸

圖／新葡苑官網

「新葡苑」台北復興店獨家「港點下午茶吃到飽」以599元爽吃超過20款港點高CP值備受喜愛，隨著改裝回歸後，預計12/6起帶著下午茶專案回歸。屆時不限平假日，只要於下午14:30至16:30到店用餐，即可無限開吃蒸籠點心、港式熱炒、粥品及甜品等。

新葡苑台北復興店吃到飽活動：12/6起 14:30至16:30價格：599元+10%

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