人氣手搖「美人茶、玫瑰普洱拿鐵」免費換！喝新品美容茶還能抽名牌運動鞋

手搖控省錢開喝法報你知！COMEBUY日前新推夢幻飲品「玫瑰普洱拿鐵」，截至12/15憑發票號碼還可登錄抽限量運動鞋，第二波還有下載APP即抽2000杯新品及百萬購物金，享0元嘗鮮機會；而伊莉莎白紅茶書房則以「伊莉美人蜜紅」為主角，即日起至11/25凡到店購買美人茶，打卡可免費再享一杯，買一送一喝一波。

COMEBUY

圖／Comebuy提供

COMEBUY冬季首推「玫瑰普洱拿鐵」，以養顏美容的優質普洱為茶湯，加入鮮奶及玫瑰調味，香醇飲品讓茶控也會愛。而抹茶愛好者還有吸睛的「抹茶拿鐵」可選擇，以日本靜岡抹茶混搭濃郁鮮奶，營造特色口感。

此次品牌攜手運動品牌通路「摩曼頓」，即日起至12/15凡憑購買以上兩款新品任一杯大杯品項，憑發票號碼登錄專屬活動網頁，即可抽四大品牌NIKE、ADIDAS、New Balance、HOKA限量發燒鞋；11/22起若下載摩曼頓APP，則可抽2000杯玫瑰普洱拿鐵與百萬購物金，挑戰免費開喝「玫瑰普洱拿鐵」。

伊莉莎白紅茶書房

圖／伊莉莎白紅茶書房臉書專頁

另一手搖伊莉莎白紅茶書房也有全台活動，即日起至11/25，凡到店購買能聞到淡淡花果香的美人茶「伊莉美人蜜紅」，上傳照片並標記朋友，即可免費兌換美人茶乙杯，相當於買一送一。

而品牌近期也全新插旗台北伊通街，門市獨家推出3大優惠，包含截至11/16到店消費即可獲得「伊莉美人蜜紅」半價優惠券，而11/17至11/23購買大杯「英式布蕾伯爵拿鐵」、「世界紅茶之王」、「134芙柔拉花神茶」、「勝利女神皇家騎士」現折10元，而11/24至11/26也有飲品買一送一接力，首日為「伊莉美人蜜紅」，11/25為「玫瑰國宴茶」，最後則由「勝利女神皇家騎士」收尾。

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