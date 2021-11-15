不分你我都能愜意用餐！盤點雙北20大「多元友善餐廳」

你知道有哪些同志友善餐廳嗎？

隨時代日益更迭，不僅大眾思維有所改變，許多族群也開始捍衛自己的權益，促使台灣朝多元共好的方向邁進。雖2019年5月22日台灣正式立法成為亞洲第1個、世界第27個實行同性婚姻的國家，社會仍需給予同志尊重、友好態度，才能讓「友善同志」成為生活的一部分。

目前相關團體也陸續公布台灣友善店家清單，今天就跟著《DailyView網路溫度計》用《KEYPO大數據引擎》，一起來看由《彩虹平權大平台》所公布的友善店家中，聲量排行榜前20名的「雙北同志友善餐廳」吧！

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No.10 曬貓咖啡

來到台北市大安區的「曬貓咖啡」，除能享用美味的餐盒與飲品，店中還有Second、阿桃、阿財、羞羞共4隻店貓伴你度過愜意時光。因餐點價格親民、距離捷運科技大樓站僅250公尺路程，也讓網友評價「在都市生活中有種特別寧靜的感覺」、「老闆相當和善、服務待客滿分」、「路過的行人也能被窗內與世無爭的貓咪療癒」、「值得二訪甚至三訪的早午餐店」。

地址：台北市大安區和平東路二段107巷23弄17號1樓

營業時間：平日7:30-17:00／假日8:00-17:00

No.9 Remember Me_記得我·Café

由老公寓建造而成的「Remember Me_記得我·Café」，因營業至凌晨兩點，是不少台北夜貓族的咖啡廳首選，除飲品外也提供義大利麵、鬆餅等食物，該店也是寵物友善餐廳，晚上則不定期有駐唱歌手演出。網友評論「老闆親切，店內設計蠻有氣氛」、「座位抽屜有畫冊供人畫圖很有趣」、「每杯飲料都會有一張勵志小紙條，重點是開很晚超棒」。

地址：台北市松山區南京東路四段133巷4弄16號



營業時間：12:00-2:00

No.8 貳拾陸巷 Somebody Cafe

「Somebody Cafe」座落於繁榮的西門町，雖隱身於公寓二樓，仍堅持傳遞藝術與創意生活美好實踐的初衷，擺設許多綠色植栽、藝術畫作，另曾因台灣成為同性婚姻合法國家，舉辦拍照打卡送明信片活動，引起熱烈迴響。網友分享「早午餐味道都不錯，擺盤用心精緻」、「風格舒服氣氛佳，最特別的是室內綠植栽特別多」、「整體環境乾淨舒適」。

地址：台北市萬華區成都路65號2樓

營業時間：10:00-18:00

No.7 PONPIE澎派

Ponpie是由一位熱愛烘焙的男生所創立，秉持小時候對甜點的熱忱，他堅持手工製作每份甜點，使用在地小農蔬果，希望能傳遞給顧客「澎派」的美味塔派，店內20多款甜點供消費者選擇，裝潢走日式雜貨店風格，顧客評價「無花果塔有新鮮無花果淡淡的清甜味，感覺無負擔也不膩」、「『我的藍莓夜』入口的新鮮藍莓帶有薰衣草的尾韻讓人驚艷」、「適合午後時光跟三五好友一起來吃甜點聊聊天」、「環境跟音樂都很舒適」。



地址：新北市板橋區民權路202巷4弄1號

營業時間：12:00-19:30

No.6 Lazy Pâtisserie徠集手工法式甜點

深受學生喜愛的「Lazy Pâtisserie徠集手工法式甜點」，被政大學生號稱是「美食沙漠中的綠洲」，主打平價、多口味的生起士蛋糕，受到各校同學的喜愛，該店也不吝於和學生合作，從校門口擺攤到今日擁有4家分店，對於成為同志友善店家，他們也分享大家都應「尊重每個人相愛的權利與自由」。網友表示「能夠在防疫期間吃到療癒的甜點真幸福」、「超好吃的蛋糕，價格又很親民，大推伯爵奶茶口味」、「餐點、甜點都物超所值」。

地址：台北市大安區羅斯福路三段345號1樓（公館店）

營業時間：12:00-20:00

No.5 Tamed fox

店名「Tamed Fox」靈感源於《小王子》，老闆Debra曾在美國擔任營養師，回台開餐廳後，每道料理她都會計算熱量攝取比例，以蜂蜜黑糖取代精製糖、燕麥奶代替牛奶，替顧客打造兼顧營養與美味的料理，深受網友青睞，「平日用餐體驗很好，巴西莓果碗深得我心」、「很喜歡店內氛圍，有在國外的感覺」、「即使忙但服務依舊很好很親切」。

地址：台北市大安區四維路76巷5號

營業時間：9:00-17:30

No.4 Toasteria Cafe吐司利亞

「Toasteria Cafe」希望帶領顧客逃離繁忙市區，在店內享用道地地中海料理，結合空間設計、音樂，加上20種獨門料理與13種起士，顛覆傳統飲食概念，帶給消費者不同的味覺享受。網友留言評價「寵物友善又美味的餐廳，店員有活力且服務也很好」、「帕尼尼是招牌」、「鷹嘴豆泥還有小鯷魚令人驚艷」、「坐位的格局蠻喜歡的，空間很明亮，被玻璃跟綠植栽包圍」。

地址：台北市大安區信義路二段200號

營業時間：9:00-24:00

No.3 歐帝斯美墨餐廳

美國白宮專員、歐美職業選手都曾特地飛來台灣品嚐的「歐帝斯漢堡」，以美國特級牛肉，加上手工麵包與醬料調配，為堅持漢堡獨有風味，不提供漢堡對切服務，也吸引不少網友親臨大啖美食，「漢堡肉鮮嫩多汁，一不小心就把衣服滴花了」、「想吃美式漢堡的首選，接待我們的人非常親切」、「價格偏高，但食物的美味及份量讓人覺得物超所值」。

地址：台北市大同區華陰街57號

營業時間：12:00-14:50、17:00-21:50

(每週二公休）

No.2 羊毛與花

位於永康街上的「羊毛與花」，日式風格設計、門口擺設綿羊造景，總能吸引路過行人目光，走進店內則會發現空間規劃四區，不僅適合來這裡聚會聊天，也有提供插座給需要使用電腦的工作者，配上咖啡與蛋糕，宛若下一秒就能走入日本。網友在網路上評論「咖啡廳氛圍很愜意」、「咖啡廳不限時、插座多，同時也是靈感來源的地方」、「肉桂捲屬於吐司的口感比較扎實，上面再加糖霜完美，拿鐵味道也很滑順」。

地址：台北市大安區永康街37巷12號

營業時間：11:00-22:00

No.1 兔兔日子 Tu's Day Cafe

有感於食安問題、飲食習慣轉變，「兔兔日子」希望能從中找回食物最原始的美好，除堅持新鮮現做，不使用加工品、半成品，力求呈現食物原貌，讓客人來到店裡都能安心享用餐點，店內也規劃空間供小朋友玩耍，網友評價「奶酒巧克力貝果很好吃」、「對寵物非常親切、氣氛良好的小店」、「B1有小巧展演空間」、「日式馬鈴薯燉肉飯，醬汁日式帶有甜味，豬肉燉的軟爛入味，白飯還可以續加」、「精緻的社區咖啡店，就像沙漠裡的綠洲」。

地址：台北市內湖區內湖路一段387巷3弄7號

營業時間：11:00-18:00（星期三公休）

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年11月10日至2021年11月09日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『同志友善餐廳』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」