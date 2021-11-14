港式吃到飽只要599！新葡苑台北復興店改裝回歸　港點無限供應不限平假日

港點控12月準備安排時間開吃了！位於SOGO復興館的「新葡苑」台北復興店，今年首度推出獨家限定「港點下午茶吃到飽」備受喜愛，9月宣佈店面全新改裝，日前重新開幕除了以升級風貌登場，更祭出599元吃到飽方案回歸的好消息，讓粉絲12/6起就有機會開嗑超過20款蒸籠點心、港式熱炒、粥品及甜品等，饕客必筆記。

皮蛋瘦肉粥。圖／新葡苑官網

「新葡苑」主打上海與廣東道地粵菜，也強調不斷融入台灣在地飲食文化推出新菜色，而台北復興店專屬的「港點吃到飽」預計於12/6登場，若比照年初的活動，只要下午14:30至16:30到店用餐，不限平假日每人599元就能吃爆人氣港式飲茶。品項包含蒸籠推車的點心、燒味雙拼、叉燒包、臘味蘿蔔糕、皮蛋瘦肉粥等經典美味，加上杏仁豆腐、椰汁西米露等甜品，超過20種基本選擇再加隨機推出的點心，讓大家吃得過癮。

台北復興店整裝回歸。圖／新葡苑

占地110坪的台北復興店經改裝後共規劃152個座位，整體空間裝潢展現現代美學也更具奢華感，用餐氛圍舒適度提高，另有包廂可供聚會。另外，除了吃到飽，此次主廚也打造新菜「紅酒醬烤肋排」，還有招牌「蜂巢香酥鴨」、「蒜香脆皮雞」等中華料理，等鐵粉嘗鮮及回味。

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