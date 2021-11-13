漫威粉快衝！吃「拿坡里」送蜘蛛人3資料夾，「必勝客」熔岩蛋糕下殺499元
年末漫威最強檔的「蜘蛛人：無家日」，即將於12月15日正式在台上映，粉絲期待的「三大同堂」是否成真引起了諸多話題，同時也帶動了周邊商品熱潮，這回蜘蛛人率先現身拿坡里囉，購買指定套餐就送限量資料夾，漫威迷絕對不能錯過。另外「必勝客」為了慶祝熔岩起司蛋熱銷破萬，推出下殺一個只要499元的優惠。
歲末將至，寒冷的天氣也隨之而來，不妨外帶或外送速食披薩回家慢慢享用避寒。拿坡里看準年末「蜘蛛人：無家日」電影的上映，特地推出合作活動，只要即日起至2022年1月11日到拿坡里點購指定檔期套餐，馬上送蜘蛛人L型資料夾一個，由於數量有限，務必把握機會吃起來喔。拿坡里現在外帶享有大披薩最低279元（原價329元）、小披薩179元優惠（原價229元）。
另外自從必勝客上市巴斯克熔岩起司蛋糕之後，網路好評就不斷，這回因應熱銷破萬而推出限時回饋感恩價，於即日起至12月6日消費滿700元購買蛋糕一個只要499元（單個原價549元），喜歡起司蛋糕的民眾可以嚐鮮看看囉！
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