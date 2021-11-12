呼叫高雄鍋物大王！ 「2021大港吃鍋」就是要你

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄人無鍋不歡，一年四季都在吃鍋，即便是夏天也愛邊吹超強冷氣邊吃火鍋，可謂是台灣最愛吃鍋的城市，而明年《米其林指南》將把高雄納入評鑑，高雄市政府觀光局特別企劃強檔美食活動「2021大港吃鍋」，讓各具特色溫暖的鍋物，搶攻民眾的味蕾，即日起至21日開放報名，分為「個人鍋組」、「共鍋組」兩組，廣邀高雄各式鍋物好店問鼎高雄鍋王，最後選出20家必吃鍋物名店。

▲「2021大港吃鍋」將選出20家必吃鍋物名店。 圖：高雄市政府觀光局／提供

各組鍋王可獨得獎勵金10萬元，其他優選店家也有2萬元獎勵金，獎金總額超過新台幣50萬以上，歡迎店家火速報名競賽搶獎金，各方饕客們也可至高雄旅遊網臉書專頁，於徵選文中留言推薦自家最愛口袋名單，還能抽精美獎品，大家一起分享高雄大街小巷的飄香美味。

高雄人愛吃鍋全台聞名，像是麻辣鍋、鴛鴦鍋、汕頭火鍋、泰式、台式、港式、海鮮總匯、羊肉爐、薑母鴨等，超過百家鍋物好店相互爭鳴，眾所矚目的「大港吃鍋」活動，歡迎各類鍋物店家來問鼎高雄鍋王，即日起至21日止開放各界報名，符合報名資格者，將在11月27日至12月4日進行第一階段網路票選活動，各組選出前50名店家。

第二階段12月10日起由鍋物達人試吃員到店試吃評分，再精選出各組前20名店家；第三階段12月15日至17日，再由專業評審團最後到店試吃評選，12月24日公布「個人鍋組」、「共鍋組」高雄鍋物大王各1間、獨得獎勵金10萬，以及優選店家各9間，也有2萬元獎勵金，獎金總額超過新台幣50萬以上，希望熱騰騰的鍋物，能夠帶動高雄觀光產業的新「食」力，吸引全台愛吃鍋的民眾聞香而來。

▲鍋物達人試吃員也火熱召募中。 圖：高雄市政府觀光局／提供

鍋物達人試吃員募集活動也火熱召募中，這次由全台知名美食粉絲團「姐妹淘甜美食光」領軍之達人試吃團，將帶領大家一起穿梭大街小巷、吃好吃滿吃開心！歡迎對火鍋有滿腔熱情、無鍋不歡，年滿18歲以上，擅長撰寫食記分享文、影音製作，加上個人社群(Facebook、Instagram)追蹤人數達500人以上，都歡迎來報名試吃活動，報名方式可提供個人FB、IG或YouTube供參考，或自錄一段30秒以內自薦影片為自己加分，證明你有多麼愛吃火鍋！鍋物達人徵選結果及參賽鍋物店家，定於11月26日在高雄旅遊網臉書及活動官網公布名單。更多最新資訊請上高雄旅遊網查詢（https://khh.travel）

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野