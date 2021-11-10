台北晶華酒店「買一送一」雙11優惠開搶！五星美食現折1111、柏麗廳Buffet半價

配合雙11活動，台北晶華飯店「晶華美食到你家」美食外帶外送平台限時優惠即日開跑，截至11/11晚間23:00，可享指定美食與甜點買一送一、熱銷組合現折1111元，專屬活動別錯過。

雙11饕客專區：即日起至11/11 晚間23:00

台北晶華飯店精選館內美食住宿，於網站推出三大活動。截至11/11 23:00可於網站「雙11饕客專區」預訂多項好康。其中三款組合餐

「經典片皮鴨三吃、極特上海鮮雙饗盛合、雙人份厚切爐烤肋眼牛排龍蝦套餐」享折扣1111元，等於原價2960元的「晶華軒招牌片皮鴨」及漁港直送「海鮮壽司組合」下殺至1869元，而16盎司「厚切爐烤美國肋眼牛排配波士頓龍蝦」的海陸大餐2869元吃得到，取餐日可至11/21。

圖／晶華酒店

此次五星美食買一送一派出「晶華滬式九宮格」坐鎮，一盒有無錫脆鱔、雪菜百頁、寧式烤麩、四季豆捲餅、乾燒蝦球、蒜子燒海上鮮、外婆紅燒肉、上海菜飯及八寶辣醬，如今買一送一980元就有兩盒。而精選燴炒飯、剝皮辣椒雞燴飯也跟上活動，折扣後平均一份最低只要110元。

甜點控還有號稱全台最好吃的「舒芙蕾生乳捲」買一送一，以綿密濕潤的海綿蛋糕體包裹中澤鮮奶油與法國鮮奶油，頂級風味兩捲880元；而招牌常溫清燉牛肉麵也有買三送三促銷，購買即送三盒常溫紅燒牛肉麵，6盒840元輕鬆入手。

雙11住宿專區：即日起至11/12 早上11:00

另外，晶華酒店雙11住房專案共有兩款，售價9999元「香檳歡飲假期」買房送酒專案可從精緻客房免費升等至行政樓層的豪華客房，再於房內開喝法國酩悅香檳酒廠旗艦酒款「Moët & Chandon Brut Impérial」，6瓶總價值11880元，現賺1881元，作為聖誕跨年好選項。值得一提的是，房客還可享「栢麗廳買一送一」優惠，5折開吃台北最夯Buffet。

圖／台北晶華提供

另一住宿專案「晶華假期」每房3333元，11/11起至12/31為止都能入住，還會加贈「晶華美食到你家」餐飲消費金1111元或IHG會員點數2222點，分別可折抵晶華餐飲外帶外送平台上的各式自助式早餐、精選美食等餐點，後者則享下次住房禮遇。即日起可至訂房官網「雙11專區」預訂，截至11/12 11:00。

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