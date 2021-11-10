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1元漢堡王&麥當勞、10元星巴克！盤點3大電商「雙11優惠」鬧鐘先設好

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／momo購物網提供
圖／momo購物網提供

各大業者雙11優惠活動如火如荼進行中，除了餐飲、量販店等好康，電商平台也陸續推出特定時段快閃促銷，像是KLOOK最低1元可以搶購漢堡王小華堡、人氣手搖，再抽旅遊金；蝦皮購物亦有1元麥當勞蛋捲冰淇淋及超商咖啡；momo購物網下單再請吃達美樂披薩等，三大平台限定美食相關好康一次看。

KLOOK：速食、手搖下殺1元；買吃到飽餐券送星巴克

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、迷客夏提供
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、迷客夏提供

KLOOK繼週年慶之後，於雙11檔期推出新活動，分別於11/11當天12:00、15:00、18:00、21:00推出下殺1元的限量優惠。品項包含速食品牌「漢堡王」小華堡、「頂呱呱」原味雞腿；飲料系列「迷客夏」珍珠紅茶拿鐵、「水巷茶弄」寒天愛玉等。而同整點時段也可免費參加輪盤抽旅遊金活動，最高送出價值11111元的旅遊金，另有11、111、1111元的獎項，讓大家後續也能繼續省一波。

不僅如此，即日起至11/30凡在KLOOK購買指定吃到飽餐廳餐券，即附贈星巴克110元飲料券的優惠碼，憑優惠可於KLOOK星巴克頁面消費110元飲料券、折抵新台幣100元，每人限用一次，限量發放送完為止。而吃到飽品牌有「欣葉日本料理」、「饗食天堂」、台北喜來登大飯店「十二廚」、台北君悅飯店「凱菲屋」、台北美福飯店「彩匯自助餐廳」、台北老爺酒店「Le Café」等參與活動。

蝦皮購物：1元麥當勞冰淇淋、Okmart咖啡

圖／蝦皮APP截圖
圖／蝦皮APP截圖

蝦皮購物因應雙11購物節推出一系列優惠，其中11/11 00:00起祭出麥當勞「蛋捲冰淇淋即享券」1元特價，還有OKmart的大杯冰莊園級美式、中杯莊園級拿鐵1元電子票券，若11/11當天下單並指定OKmart門市取貨，再送大杯莊園級拿鐵20元折價券。

momo購物網：消費滿額美食免費送

圖／momo購物網提供
圖／momo購物網提供

momo購物網限量推出雙11消費回饋，11/10（今）優惠為單日滿額1111元即可登記免費領取「漢堡王」小華堡，20:00開放登記，限量6600份。而11/11當日的好禮則為「達美樂比薩套餐」、「鮮茶道榛果摩卡」、「YouTube Premium 3個月免費試用序號」三選一，累積超過11萬份好禮，消費滿額即可登記免費兌換。

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漢堡 麥當勞 炸物 吃到飽 星巴克 咖啡

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