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獲譽「最好吃早午餐」 N.Y. BAGELS年底熄燈

全台第一間「すき家」Sukiya得來速！台中人免下車就能買，外觀秒飛日本

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／Sukiya Taiwan-すき家 台灣臉書粉絲團
圖／Sukiya Taiwan-すき家 台灣臉書粉絲團

台中人預備！來自日本的平價美食「Sukiya すき家」最新於台中開設全台首家車道型店舖，即日起只要到店即可免下車外帶，營業至晚間11點也讓在地夜貓子再添用餐選項。

2014年7月首度來台的「すき家」主打各種各款口味的牛丼及咖哩，強調簡易經典美味，像是牛丼就是高品質美國牛肉、洋蔥、米飯及台灣國產醬油的組合，中碗69元就吃得到。此次最新進駐台中北屯區，打造全台第一家「すき家得來速」，提供免下車的外帶服務，也自備停車場，讓內用的民眾能免費使用。而店面除了還原紅黃配色的標誌性招牌，獨棟的外觀乍看之下也彷彿置身日本，令人從視覺到味覺都能短暫偽出國。

消息一出，不少外縣市的網友紛紛敲碗，希望品牌能至自己所在地區拓點，北部的新店、林口乃至台南、高雄皆有人呼喚，其中又以高雄呼聲最高：「拜託來高雄開，我每個禮拜都去捧場」、「高雄等你」、「快來高雄多開幾家，最好也是營業到凌晨12點」，展現連鎖牛丼品牌的人氣。

すき家 台中中清店

營業時間：每日10:00至23:00（最後點餐22:30）
地址：台中市北屯區中清路二段1135號

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