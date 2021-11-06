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邪教新組合？「香菜芋頭披薩」開賣，陽光皇后加碼10元瑪格麗特比薩、壽星雞翅山

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／陽光皇后、臉書專頁
圖／陽光皇后、臉書專頁

創意披薩無極限！2021年登場的雞佛口味、香菜皮蛋豬血糕披薩、蒜香黑咖哩豬排披薩甫一登場話題爆表，憑藉獨特組合及搶眼視覺受到網友熱議，而最新組合「香菜芋頭披薩」將於11/15起全台限量上市，香菜控、芋頭鐵粉嘗鮮新選項快收藏。

圖／陽光皇后臉書專頁
圖／陽光皇后臉書專頁

陽光皇后早前推出雞佛披薩吸引許多人嘗鮮，也成為打卡熱點，如今11月特別打造「香菜芋頭披薩」，延續小農直送芋頭及現採香菜，鋪滿芋頭及香菜，披薩還有芋泥內餡，展現鹹甜新口味，9吋可用320元吃得到。這款披薩消息曝光後，讓不少香菜迷和芋頭愛好者期待不已，但也引起了香菜反對派崩潰，11/15起北中南門市同步限量開賣。

圖／陽光皇后大坑店臉書專頁
圖／陽光皇后大坑店臉書專頁

此外，品牌也於全台門市推出當月壽星雞翅禮，11月壽星提前三日以上電話預約，四人同行消費滿1200元、每成人低消一份主餐，加入官方LINE領取優惠券，即可享有「幾歲送幾隻炸雞翅」好康，優惠無法併用。不僅如此，繼展店至新店小碧潭，11月成功開設第一家台中門市，即日起至11/10只要提前致電大坑店預約、到店用餐符合內用規定並完成打卡步驟，還可獨享「經典瑪格麗特披薩」試營運特價，10元銅板價開吃手工窯烤披薩，限量30組。

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