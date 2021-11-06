熊好券最划算用法！星巴克、麥當勞、王品、凱菲屋Buffet都適用，超過9000店家任選

台北市「台北熊好券」昨（5日）完成首波抽籤，逾8成民眾至少從「住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券」五種票券中抽中一張，其中「饗購券」可使用店家目前更是多達9150家，包含連鎖品牌星巴克、路易莎、爭鮮、藏壽司、王品、鼎泰豐、欣葉餐飲，乃至君悅飯店凱菲屋等，趕快手刀到台北通APP票夾內查收是不是幸運兒吧！

圖／王品提供

台北熊好券分為五種票券，其中每份5張100元面額的「饗購券」合作品牌極多，除了有台北Buffet吃到飽霸主君悅飯店凱菲屋，從速食「麥當勞、摩斯漢堡、頂呱呱」、咖啡與手搖「星巴克、85度C、路易莎、伯朗咖啡、清心福全、天仁茗茶、50嵐、可不可熟成紅茶、迷客夏、COMEBUY」，乃至韓式炸雞「起家雞、bbq CKICHEN」、王品及旗下石二鍋、12MINI、西堤牛排等，再到百貨美食應有盡有。

「台北熊好券」共分為兩波抽籤，第一批幸運兒截至2022/01/02 23:59為止至合作店家消費，出示台北通APP票夾內數位票券的專屬QRcode，即可折抵使用。值得一提的是，同一票券類型、同一時間、同一消費場所，票券使用張數不限，民眾可在持續增加的合作店家中，自由搭配最划算用法。

錯過第一波的民眾也別失望，第二階將於2022/01/03抽籤，抽中後可於當日起即可開始使用，消費期間截至2022/02/28 23:59。屆時民眾可同樣於結帳時點選台北通APP票夾，點選確定要使用的票券，在掃描器出現後掃描店家活動專屬QRcode，並點選確認使用，再出示畫面予店家確認，以進行折抵，但不得換現、不得找零、不得儲值。

饗購券部分適用店家

手搖、咖啡：星巴克、85度C、路易莎、伯朗咖啡、清心、天仁茗茶、50嵐、可不可、迷客夏、COMEBUY、懿咖啡連鎖餐飲集團、餐廳：欣葉餐飲、鼎泰豐、鬍鬚張、起家雞、bbq CKICHEN、王品、石二鍋、12MINI、西提、夏慕尼、貳樓、薩莉亞、Bellini Pasta Pasta、凱菲屋、四海遊龍、瓦城速食：麥當勞、摩斯漢堡、頂呱呱日式：爭鮮、定食8、藏壽司、海壽司、吉野家甜點、伴手禮：Mister Donut、一之軒、新東陽藥妝：tomod's、康是美

更多店家請透過台北通APP查詢。

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