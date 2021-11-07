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台南美食遠征匈牙利　與駐外代表處推「臺南街頭小吃文化影像展」

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
臺南美食_擔仔麵。　圖：臺南市政府觀旅局／提供
臺南美食_擔仔麵。　圖：臺南市政府觀旅局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺南美食遠近馳名，也是國際交流上推廣與宣傳時重要元素之一！台灣駐匈牙利代表及臺南市政府攜手匈牙利索爾諾克市（Szolnok）達米亞尼奇‧亞諾斯博物館（Damjanich Janos Museum）合作推出「遠東美味奇遇：臺灣美食之都—臺南街頭小吃文化影像展」，於10月12日開幕，展期3個月將在匈國各城市接棒舉行，預計將展至2022年1月底止。

▲駐匈大使劉世忠示範臺南清燙牛肉煮法（截自達米亞尼奇‧亞諾斯博物館粉絲團）。　圖：臺南市政府觀旅局／提供
▲駐匈大使劉世忠示範臺南清燙牛肉煮法（截自達米亞尼奇‧亞諾斯博物館粉絲團）。　圖：臺南市政府觀旅局／提供

臺南街頭小吃文化影像展在索爾諾克市的開幕式，大使劉世忠以匈牙利語介紹臺南為臺灣「文化首都」和「美食天堂」，更親自示範製作臺南牛肉湯和臺灣刈包，匈國知名漢學家Dr. Salat並邀請大使劉世忠上東方快車節目與匈國民眾分享臺南小吃，此次的特展也吸引匈國在地媒體報導，在駐匈牙利代表處於官方粉專分享影像展的開幕現場照片，就吸引臺南市長黃偉哲上傳滿滿的虱目魚粥照片，同是臺南出身的內政部次長陳宗彥也上網留言分享涮牛肉粥的影片，讓人食指大動。

▲首本以匈牙利語介紹臺南美食刊物內頁。　圖：臺南市政府觀旅局／提供
▲首本以匈牙利語介紹臺南美食刊物內頁。　圖：臺南市政府觀旅局／提供

臺南市長黃偉哲指出，臺南是著名的美食之都，因為背山面海，孕育了豐饒的漁產山產，加上職人及世代流傳下來的廚藝古法造就臺南美食的美味跟獨特性，一個人在臺南旅行可從早吃到晚，有很多地方可以吃到好吃的東西，現受限於疫情，先以美食圖文吸引匈牙利的民眾，讓國際好友「流口水」，並誠摯邀請國際上所有喜愛美食的饕客，疫後有機會歡迎親臨臺南旅遊，一嚐臺南料理深藏的文化底蘊！

▲臺南美食_鱔魚意麵。　圖：臺南市政府觀旅局／提供
▲臺南美食_鱔魚意麵。　圖：臺南市政府觀旅局／提供

▲臺南美食_割稻飯。　圖：臺南市政府觀旅局／提供
▲臺南美食_割稻飯。　圖：臺南市政府觀旅局／提供

▲臺南美食_水果攤。　圖：臺南市政府觀旅局／提供
▲臺南美食_水果攤。　圖：臺南市政府觀旅局／提供

臺南市政府觀旅局局長郭貞慧表示，透次此次合作市府準備上百張豐富照片與說明，也因為飲食文化差異，做好中英文對照，一一說明食物內容與烹調方式，再提供給劉世忠大使協助轉譯匈牙利文，代表處特別製作第1本用匈牙利語介紹臺灣城市及小吃的手冊，透過美食照片和飲食文化故事來介紹臺南，讓遠在地球另一端的匈國朋友得以認識臺灣的文化首都和美食天堂-臺南。

匈牙利索諾克電視台活動宣傳：https://www.youtube.com/watch?v=erVAd-5npoo

駐匈牙利代表處FB粉絲團：https://www.facebook.com/Taiwan.Hungary/

臺南旅遊網：https://www.twtainan.net/

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小吃 虱目魚 博物館

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