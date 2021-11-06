摩斯大薯&麥當勞雞塊買1送1、肯德基下殺1折！6大「雙11速食優惠」限時快閃

每逢雙11就像國定購物放縱日，各大業者也紛紛祭出年度特賣搶客。除了電商購物節，速食餐廳促銷也是不少人引頸長盼的亮點之一。今天為大家統整6大人氣速食品牌「雙11限時優惠」，包含摩斯漢堡大薯、麥當勞雞塊買一送一，而肯德基攜手必勝客，最低下殺1折還能寄餐，粉絲必收。

摩斯漢堡：薯條買一送一（11/10-11/11）

圖／摩斯漢堡官網

摩斯漢堡雙11優惠以「大薯買一送一」領軍，11/10至11/11期間可用一份價買到兩份大薯，而「厚切培根牛肉堡配大杯冰紅茶」則為111元特價。採用MOS Order APP於座位點餐，滿額199元再加碼贈送「小份薯條兌換券」，搭配雙11優惠等於買一送二。

而為歡慶高雄最新十全自由店開幕，即日起至11/24購買蒟蒻禮盒也有買一送一，現省600元，口味有橘子、蜂蜜檸檬及葡萄，可自由搭配，數量有限，售完為止。

肯德基：雙11方案11/9-11/11

「肯德基x必勝客」PK隨饗券活動每日每時段限量200組，1111元套餐則每時段限定100組。圖／肯德基提供

肯德基每年雙11最受期待的，莫過於號稱神券的5塊雞組合套餐，今年搶先攜手必勝客公佈PK隨饗券APP的專屬活動，11/9起至11/11每日10:00、15:00、20:00推出11元、111元乃至1111元的應景數字選項。其中原價179元的「20塊上校雞塊分享盒」，只要11元就能買得到，下殺1折最划算；而111元則可入手「開心雞省雙享餐」，獨享咔啦雞腿堡及點心組；1111元方案則是有4套「堡你黑皮1111狂歡餐」，現省677元還能分批取餐。

必勝客：雙11方案11/9-11/11

「肯德基x必勝客」PK隨饗券活動每日每時段限量200組，1111元套餐則每時段限定100組。圖／PK隨饗券

必勝客PK隨饗券活動同樣於11/9起至11/11每日祭出三大時段，銅板價11元就能買到一份任一口味的紙包筆管麵，111元則能吃到經典口味小披薩，1111元則是有一套巴斯克生日同樂套餐，附外帶大比薩2個或外送大比薩1個、1個小比薩、1顆8吋巴斯克熔岩起司蛋糕、BBQ烤雞8塊及德國芝心腸1份。

此外，必勝客週一至週五的「買一送一」活動持續進行中，截至11/29的平日時段凡於必勝客官網、PK雙饗卡APP購買或至門市現場訂購，購買紙包筆管麵，即可獲得「夏威夷個人比薩」。

麥當勞買一送一：即日起至11/9or11/23

圖／編輯攝影

外送平台foodpanda「麥克雞塊買一送一」活動截至11/9，只要於輸入優惠碼「MCDOCT」，即享「4塊雞塊買一送一」，每單限點一次，每人限用3次，11/23則有「特選那堤買一送一」，輸入「MCDOCT」同享買一送一，兩大優惠限指定店家使用，數量有限、兌完為止。

漢堡王買一送一：截至11/18

漢堡王激省優惠券新登場。圖／漢堡王

漢堡王優惠券截至11/18，活動期限內可憑電子票券至全台門市使用兌換，像是辣薯球、中薯、蒜香起司牛肉堡「買一送一」、兩份華堡套餐只要209元，還有6款100元個人餐等，兒童樂園、機場、竹科台積P1店、台中美光店、南科台積、嘉義等店不適用此活動。

圖／拿坡里炸雞店官網

拿坡里炸雞店全新8入裝「義式雞腿桶」日前推出優惠價開賣，截至11/20凡購買義式雞腿桶，即送8支義式二節翅，原價592元外帶享419元特價，買八送八現賺173元，品項為辣味。

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