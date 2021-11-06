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「國際鮭魚日」來了！美威鮭魚滿1111元現折111元，再送RawShe保濕乳液

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／美威鮭魚提供
圖／美威鮭魚提供

知名鮭魚專賣品牌「美威鮭魚」，因應即將到來的國際鮭魚日，推出冷凍館全商品特價優惠，只要即日起至11月30日消費滿1111元直接折111元，限量還贈送「RawShe朝麝香保濕身體乳液」一瓶，快把握機會搶購囉！

圖／美威鮭魚提供
圖／美威鮭魚提供

「美威鮭魚」其實是全亞洲第一家的鮭魚專賣店，有別於精緻烹調手法，主打健康的鮭魚料理，同時聘請超專業的星級主廚，創立多種現烤鮭魚及生魚餐點，絕對讓消費者吃得健康與安心。而大家所熟知的11月11日，不僅是全球年度購物盛事「雙11購物節」，其實也是日本的「國際鮭魚日」，在於「鮭」右邊的「圭」代表11月11日，也是順應天氣漸寒可以讓鮭魚的肉質更鮮甜好吃。

圖／美威鮭魚提供
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這回美威鮭魚網路商店因應國際鮭魚月與國際鮭魚日，所有網路冷凍館全商品特價中，只要即日起到11月30日消費滿1111元再折111元，若是前50名訂單，再贈限量「Supreme Salmon X RawShe朝麝香保濕身體乳液」一瓶喔，喜歡吃鮭魚的朋友們千萬不要錯過啦！

圖／美威鮭魚提供
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美威鮭魚網路商店

官網：www.supremesalmon.com.tw

圖／美威鮭魚提供
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