秋冬進補時間！「銷魂羊大骨湯、古早味羊肉爐」澎湃好味輕鬆上桌
udn走跳美食／糖糖
冬天進補大家最愛吃什麼呢～是羊肉爐、薑母鴨還是麻油雞湯呢，糖糖個人還蠻愛吃羊肉爐的，只要冬天一到，一定會揪朋友一起去吃羊肉爐～現在不必出門，在家也能享用到料多味美的羊肉爐啦～這間米撰餐飲雖然是間便當專賣店，冷凍即時包也是賣得嚇嚇叫，除了羊肉爐，還有超銷魂的羊大骨湯，現正推出五包超值組等你來搶便宜呢～
米撰餐飲的五包超值組原價1190元，現在特價只要950元，內容物包含兩包古味羊肉爐及三包古味羊大骨，冷凍宅配到家，加熱方式非常簡單，隔水加熱、微波加熱或是電鍋加熱都非常方便。
藥膳羊肉爐
米撰餐飲的藥膳羊肉爐裡頭除了羊肉，還有凍豆腐、紅蘿蔔、高麗菜、金針菇、香菇等配料，糖糖還額外添加了綠色蔬菜。
米撰餐飲的羊肉爐裡頭的肉量還不少，羊肉也非常大塊，肉質軟嫩入味，吃起來也不會有可怕的羊騷味，讓人一塊接一塊停不下來。
不僅羊肉好吃，湯頭也很讚，純手工慢火細燉，採用珍貴藥材熬煮出高湯精華，濃厚回甘，好喝不膩口。
古味羊大骨湯
米撰餐飲不只羊肉爐，這個古味羊大骨湯也是超人氣，裡頭加入帶筋帶肉的羊大骨外，一樣有凍豆腐、紅蘿蔔、高麗菜、金針菇、香菇等配料，整碗裝滿滿，看起來超澎派。
帶肉帶筋的羊大骨，不僅肉質軟嫩多汁，吃完肉肉還可以吸吮羊骨髓，讓人欲罷不能的美味。
現在至米撰餐飲官網訂購五入超值組，即享950元的超值優惠，不必出門，在家也能吃到料多味美的羊肉爐及羊大骨湯，簡單料理，輕鬆上桌，冬令進補就靠這一味～
米撰餐飲
電話：0982-645888
臉書：https://www.facebook.com/mizuandining/
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