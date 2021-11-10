快訊

台積電赴高雄強打7奈米 海放三星、格芯 還有更大戰略意圖

高雄城中城遭祝融可能闢成公園 地主錯愕：市長應不會這樣蠻橫

秋冬進補時間！「銷魂羊大骨湯、古早味羊肉爐」澎湃好味輕鬆上桌

糖糖's 享食生活 / 文、圖／糖糖

udn走跳美食／糖糖

冬天進補大家最愛吃什麼呢～是羊肉爐薑母鴨還是麻油雞湯呢，糖糖個人還蠻愛吃羊肉爐的，只要冬天一到，一定會揪朋友一起去吃羊肉爐～現在不必出門，在家也能享用到料多味美的羊肉爐啦～這間米撰餐飲雖然是間便當專賣店，冷凍即時包也是賣得嚇嚇叫，除了羊肉爐，還有超銷魂的羊大骨湯，現正推出五包超值組等你來搶便宜呢～

米撰餐飲的五包超值組原價1190元，現在特價只要950元，內容物包含兩包古味羊肉爐及三包古味羊大骨，冷凍宅配到家，加熱方式非常簡單，隔水加熱、微波加熱或是電鍋加熱都非常方便。

藥膳羊肉爐

米撰餐飲的藥膳羊肉爐裡頭除了羊肉，還有凍豆腐、紅蘿蔔、高麗菜、金針菇、香菇等配料，糖糖還額外添加了綠色蔬菜。

米撰餐飲的羊肉爐裡頭的肉量還不少，羊肉也非常大塊，肉質軟嫩入味，吃起來也不會有可怕的羊騷味，讓人一塊接一塊停不下來。

不僅羊肉好吃，湯頭也很讚，純手工慢火細燉，採用珍貴藥材熬煮出高湯精華，濃厚回甘，好喝不膩口。

古味羊大骨湯

米撰餐飲不只羊肉爐，這個古味羊大骨湯也是超人氣，裡頭加入帶筋帶肉的羊大骨外，一樣有凍豆腐、紅蘿蔔、高麗菜、金針菇、香菇等配料，整碗裝滿滿，看起來超澎派。

帶肉帶筋的羊大骨，不僅肉質軟嫩多汁，吃完肉肉還可以吸吮羊骨髓，讓人欲罷不能的美味。

現在至米撰餐飲官網訂購五入超值組，即享950元的超值優惠，不必出門，在家也能吃到料多味美的羊肉爐及羊大骨湯，簡單料理，輕鬆上桌，冬令進補就靠這一味～

米撰餐飲

電話：0982-645888

官網：https://www.mizuan.com.tw/

臉書：https://www.facebook.com/mizuandining/

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

羊肉爐 便當 薑母鴨

相關新聞

500案內所／品嘗濃郁道地的日式肉醬咖哩！「佐藤咖哩」11／13、14壓軸快閃

享受質感生活，就要把握現在！由《500輯》舉辦的實體概念店「500案內所」即將進入活動尾聲，因此特於11月13、14日壓...

台北晶華酒店「買一送一」雙11優惠開搶！五星美食現折1111、柏麗廳Buffet半價

配合雙11活動，台北晶華飯店「晶華美食到你家」美食外帶外送平台限時優惠即日開跑，截至11/11晚間23:00，可享指定美食與甜點買一送一、熱銷組合現折1111元，專屬活動別錯過。 雙11饕客專區

1元漢堡王&麥當勞、10元星巴克！盤點3大電商「雙11優惠」鬧鐘先設好

各大業者雙11優惠活動如火如荼進行中，除了餐飲、量販店等好康，電商平台也陸續推出特定時段快閃促銷，像是KLOOK最低1元可以搶購漢堡王小華堡、人氣手搖，再抽旅遊金；蝦皮購物亦有1元麥當勞蛋捲冰淇淋及超

秋冬進補時間！「銷魂羊大骨湯、古早味羊肉爐」澎湃好味輕鬆上桌

udn走跳美食／糖糖 冬天進補大家最愛吃什麼呢～是羊肉爐、薑母鴨還是麻油雞湯呢，糖糖個人還蠻愛吃羊肉爐的，只要冬天一到，一定會揪朋友一起去吃羊肉爐～現在不必出門，在家也能享用到料多味美的羊肉

6盎司牛排＋干貝！必勝客「威士忌牛排干貝比薩」登場

繼去年推出「威靈頓牛排比薩」後，隨著歲末年終的時節將至，「必勝客」今年以6盎司牛排、炙燒干貝等派對食材為主題，限時推出「...

全家便利商店「國際巧克力大賞」推10國、50款限定新品！「桂圓紅棗海燕窩、黑糖薑茶」同步回歸

入冬首波冷空氣報到，降溫明顯有感，讓人特別想吃甜食、喝熱飲來暖心暖胃。全家便利商店即日起至11月30日推出「國際巧克力大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。