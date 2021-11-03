螃蟹任吃不加價！吃到飽「千葉火鍋」假日免費升級，11月壽星還有5折起

海鮮控準備報到！連鎖火鍋吃到飽品牌「千葉火鍋」即將於11/6祭出「感蟹季」，除了原有的食材可以無限爽嗑，特別於假日加碼限量秋蟹，不加價即可開吃，11月壽星也有最低5折吃鍋福利，同桌則享9折，火鍋愛好者先收。

圖／千葉餐飲提供

千葉火鍋集結全台門市推出「感蟹季」，11/6至12/5週末凡到店用餐，不僅有多款海鮮、肉品、火鍋料、熟食吧台及甜點等可以自由人吃，還會升級三點蟹或黃金蟹，不必加價即可享用。假日全天供應，但全台限量約50000隻，限貨供應；若不希望假日造訪，新千葉火鍋西門町店也有獨家優惠，只要選擇499元套餐，不限假日即可螃蟹吃到飽，螃蟹控要看準時機把握。

圖／千葉餐飲

此外，11月壽星即日起凡至千葉消費，享味卡會員本人下殺5折開吃，同行友人享9折，若無會員也有75折及同桌友人9折，成人開鍋限定。提醒大家新千葉火鍋西門店不適用此活動、同行優惠淡水店不參與，優惠無法併用。

另外，只要卡片是在2022/5/30前到期的舊卡友，11/5至12/5期間持卡到店內用餐開鍋消費，即可獲「免費」續卡2年，而新卡友於活動期間至店內用餐開鍋，消費不限金額，則享199元特價加購申辦享味卡乙張優惠，原價500元，有效期間內全年享不限假日本人與同行親友9折、生日當月不限次數5折，新千葉火鍋西門店除外。

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