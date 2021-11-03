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烤肉吃到飽只要329元！台北「大戈壁蒙古烤肉」換菜色重新出發，玩椪糖成功再送珍奶

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／大戈壁蒙古烤肉火鍋臉書粉專
圖／大戈壁蒙古烤肉火鍋臉書粉專

作為台北唯二的蒙古烤肉餐廳「大戈壁蒙古烤肉」自疫情趨緩後的十月重新開張，也吸引不少燒烤饕客前往享受美食，現在最低吃到飽只要329元，另因應「椪糖熱」，推出只要每人加50元跳戰成功者，即可贈送珍奶一杯！

圖／大戈壁蒙古烤肉火鍋臉書粉專
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大戈壁蒙古烤肉火鍋位於台北市捷運松江南京站的八號出口附近，也是這波疫情捍衛並度過的餐廳之一，透過疫情暫緩營業的這段期間，重新研發新的菜色，打造CP值更高的用餐品質。從鴛鴦鍋、熟食區、火鍋蔬菜區、蒸籠區與甜點水果區等統統都有，絕對飽餐一頓又滿足。

圖／大戈壁蒙古烤肉火鍋臉書粉專
圖／大戈壁蒙古烤肉火鍋臉書粉專

這回重新開張主打各時段的吃到飽優惠，像是平日午餐與假日下午茶（2點至4點）為329元，平日晚餐和假日午晚餐則為359元，不僅如此即日起至11月31日，只要用餐每人加50元挑戰椪糖遊戲，用牙籤把印在椪糖上的圖形完整分離出來，且分離形狀不得有明顯破裂，挑戰成功者直接送珍奶一杯。快把握機會吃起來囉。

大戈壁蒙古烤肉

地址：台北市中山區松江路152號3樓

電話：02-2581-9151

圖／大戈壁蒙古烤肉火鍋臉書粉專
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圖／大戈壁蒙古烤肉火鍋臉書粉專
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